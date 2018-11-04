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Мадагаскар — страна лемуров или отдельная вселенная?
05.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Иногда говорят, что Мадагаскар — это страна лемуров. Кстати, первым европейцам, попавшим на остров, эти зверьки со светящимися глазами показались пугающими. Наблюдая их ночной образ жизни и медленные движения, ученый Карл Линней вспомнил легенды Древнего Рима о не нашедших покоя душах мертвых и назвал животных в их честь — лемурами. О том, какими еще загадочными вещами полон Мадагаскар, мы и хотим рассказать.
Мы убеждены, что этот не до конца изученный остров — настоящий клад для искателей чудес. Пауки здесь плетут золотистую паутину, из которой можно сделать ткань, колдуны управляют судьбами людей, а природа поражает контрастностью и разнообразием.
Факт № 2: В культуре Мадагаскара есть немного Франции и арабского Востока
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Иногда говорят, что Мадагаскар — это страна лемуров. Кстати, первым европейцам, попавшим на остров, эти зверьки со светящимися глазами показались пугающими....
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