Мадагаскар — страна лемуров или отдельная вселенная?

Иногда говорят, что Мадагаскар — это страна лемуров. Кстати, первым европейцам, попавшим на остров, эти зверьки со светящимися глазами показались пугающими. Наблюдая их ночной образ жизни и медленные движения, ученый Карл Линней вспомнил легенды Древнего Рима о не нашедших покоя душах мертвых и назвал животных в их честь — лемурами. О том, какими еще загадочными вещами полон Мадагаскар, мы и хотим рассказать.

Мы убеждены, что этот не до конца изученный остров — настоящий клад для искателей чудес. Пауки здесь плетут золотистую паутину, из которой можно сделать ткань, колдуны управляют судьбами людей, а природа поражает контрастностью и разнообразием.



Факт № 1: Мадагаскар откололся от Индии, а не от Африки

135 млн лет назад суперконтинент Гондвана раскололся, отделив часть, включающую Индию, Мадагаскар и Антарктиду, от Южной Америки и Африки. А около 88 млн лет назад Мадагаскар отделился от Индии. Благодаря длительной изоляции на этом острове возник совершенно неповторимый растительный и животный мир.

Факт № 2: В культуре Мадагаскара есть немного Франции и арабского Востока

Заселение острова длилось примерно с 200 г. до н. э. до 500 г. н. э. На Мадагаскар прибывали люди на байдарках с Больших Зондских островов, в частности с острова Борнео. Они вырубали и сжигали большие участки тропических лесов для выращивания культурных растений.