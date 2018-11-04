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Такой ноябрь вы точно не забудете! Почему?

05.11.2018 08:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Давайте на чистоту. Вы любите осень? Во всех ее проявлениях: не только красивую и пылающую сочными красками, но и дождливую, слякотную и промозглую? Вряд ли кто-то положительно ответит на этот вопрос. А мы вот знаем, как сделать так, чтобы даже ноябрь с обнаженными ветками деревьев и лужами вызывал у вас теплые чувства.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60314.php

Такой ноябрь вы точно не забудете! Почему?

Мы в FOROOM поставили себе такую задачу на эту осень: сделать наши акции еще привлекательнее, а цены еще выгоднее. И решили не откладывать исполнение обещанного в долгий ящик. Встречайте в ноябре в сети наших магазинов мега-теплую акцию – «Минус 50%».

50% скидка – отличный повод позволить себе больше. Мы специально подбирали позиции, которые точно пригодятся в хозяйстве.

Наши ноябрьские товары за полцены:

Такой ноябрь вы точно не забудете! Почему?

· Этажерка двухъярусная, (25 см, 20 см) – 10,54 руб.

· Кружка стеклянная с крышкой и трубочкой, 500 мл – 1,98 руб.

· Кружка фарфоровая, 370 мл – 1,76 руб.

· Полотенца махровые в ассортименте, 40х70см – 2,5 руб.

· Полотенца махровые в ассортименте, 50х90см – 4,0 руб.

· Набор для маникюра, 6 предметов – 1,59 руб.

· Дозатор для моющего средства с подставкой – 2,25 руб.

· Щётка-скребок "Оптима" для автомобиля – 1,77 руб.

И это еще не все, чем мы хотим порадовать вас в ноябре! В сети наших магазинов вас ждет еще более широкий ассортимент и скидки на все группы товаров. Свежие скидки – отличный повод полюбить эту осень. В ноябре в магазинах FOROOM скидки до 32% на товары из групп:

  • посуда для сервировки – тарелки и салатники, чайные пары, кружки, кувшины и стаканы, блюда;
  • посуда для приготовления – кастрюли и чайники, формы для запекания, кофеварки и турки, термосы;
  • хозяйственные товары – швабры и накладки, чехлы для одежды и вешалки, пакеты вакуумные, корзины для хранения, губки и наборы салфеток;

Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60314.php

Такой ноябрь вы точно не забудете! Почему?

Скидки до 22% на ассортимент товаров для интерьера – вазы, фоторамки, горшки, декоративные кашпо.

В FOROOM вы можете совершить самые выгодные покупки этой осенью. Ведь с 1 по 30 ноября в ассортименте акции «Все по 2 рубля» можно найти посуду, кухонные аксессуары, хозяйственные мелочи, продукцию по уходу за телом. Наши акции помогут вам полюбить эту осень!


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60314.php

Такой ноябрь вы точно не забудете! Почему?

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Теги: Брест
 
 
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Давайте на чистоту. Вы любите осень? Во всех ее проявлениях: не только красивую и пылающую сочными красками, но и дождливую, слякотную и промозглую? Вряд ли кто-то...
 
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