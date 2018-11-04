ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

9 ноября «горячую линию» проведет Виктор Рунов

05.11.2018 — Разное | Газета Авангард  
Размер текста:
A
A
A

9 ноября с 10-00 до 11-30 по телефону в г. Гомеле 8(0232)23-83-91 состоится  «горячая линия».

9 ноября «горячую линию» проведет Виктор Рунов

«Горячую линию» с жителями Гомельской области проведет начальник управления контроля за работой отраслей хозяйства Комитета государственного контроля Гомельской области Виктор Алексеевич Рунов.

Соблюдение заказчиками строительства многоквартирных жилых домов обязательств по срокам и качеству строительства жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, обоснованности стоимости такого строительства, а также порядка рассмотрения обращений граждан по указанным вопросам — это сегодня один из главных вопросов, которые находятся в центре внимания нашего собеседника.

 

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
9 ноября с 10-00 до 11-30 по телефону в г. Гомеле 8(0232)23-83-91 состоится  «горячая линия». «Горячую линию» с жителями Гомельской области проведет начальник...
 
Новости дня
Новости разные
 
Такой ноябрь вы точно не забудете! Почему?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.11.2018
Газета Авангард
Заря над Неманам
Свислочская газета
Слуцк Город
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика