9 ноября «горячую линию» проведет Виктор Рунов

9 ноября с 10-00 до 11-30 по телефону в г. Гомеле 8(0232)23-83-91 состоится «горячая линия».





«Горячую линию» с жителями Гомельской области проведет начальник управления контроля за работой отраслей хозяйства Комитета государственного контроля Гомельской области Виктор Алексеевич Рунов.

Соблюдение заказчиками строительства многоквартирных жилых домов обязательств по срокам и качеству строительства жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, обоснованности стоимости такого строительства, а также порядка рассмотрения обращений граждан по указанным вопросам — это сегодня один из главных вопросов, которые находятся в центре внимания нашего собеседника.