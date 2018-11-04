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13 лет побед. Какие еще клубы в Европе имеют такую же продолжительную золотую серию, как БАТЭ?

05.11.2018 08:45 — Разное | Tut.by  
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Благодаря победе в домашнем поединке с «Неманом» БАТЭ досрочно завоевал звание чемпиона Беларуси-2018. Для «желто-синих» это уже 15-й главный национальный титул в коллекции, и 13-й кряду. В Европе еще лишь три клуба могут похвастать столь продолжительными золотыми сериями в национальных чемпионатах, сообщает пресс-служба ФК БАТЭ.


Фото: Александр Какшинский, БАТЭ

Вот как выглядит полный список отечественных команд, которые примеряли золотые медали:

15 БАТЭ (1999, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)
7 Динамо Мн (1992, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995-о, 1997, 2004)
2 Славия (1996, 2000)
1 Днепр-Трансмаш (1998)
1 Белшина (2001)
1 Гомель (2003)
1 Шахтер (2005)

Борисовчане побеждают уже в 13 чемпионатах подряд. Помимо БАТЭ, подобным могут похвастать лишь три европейских клуба («Линкольн» из Гибралтара — 14 сезонов, латвийский «Сконто» — 14, норвежский «Русенборг» — 13). Причем у всех у них серии уже прервались.

14 Линкольн (Гибралтар) 2003−16
14 Сконто (Рига, Латвия) 1991−2004
13 Русенборг (Тронхейм, Норвегия) 1992−2004
11 Динамо (Загреб, Хорватия) 2006−16
10 Динамо (Берлин, ГДР) 1979−88
10 Динамо (Тбилиси, Грузия) 1990−99
10 Пюник (Ереван, Армения) 2001−10
10 Шериф (Тирасполь, Молдова) 2001−10

В XXI веке БАТЭ уже 14 раз праздновал триумф в родной высшей лиге. Пресс-служба борисовского клуба провела исследование по чемпионатам других стран Старого Света и нашла еще 19 клубов, которым удавалось не менее 10 раз сделать подобное в новом столетии:

17 Шериф (Тирасполь, Молдова)
16 Линкольн (Гибралтар)
15 Олимпиакос (Пирей, Греция)
13 Динамо (Загреб, Хорватия)
13 Дюделанж (Люксембург)
13 Селтик (Шотландия)
12 Бавария (Мюнхен, Германия)
12 Базель (Швейцария)
11 Апоэль (Никосия, Кипр)
11 Копенгаген (Дания)
11 Партизан (Белград, Сербия)
11 Пюник (Ереван, Армения)
11 Санта Колома (Андорра)
11 Шахтер (Донецк, Украина)
11 Ювентус (Турин, Италия)
10 ТНС (Уэльс)
10 Порту (Португалия)
10 Русенборг (Тронхейм, Норвегия)
10 ХИК (Хельсинки, Финляндия)
 
Теги: Гомель
 
 
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В XXI веке БАТЭ уже 14 раз праздновал триумф в родной высшей лиге. Пресс-служба борисовского клуба провела исследование по чемпионатам других стран Старого Света.
 
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