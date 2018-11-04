13 лет побед. Какие еще клубы в Европе имеют такую же продолжительную золотую серию, как БАТЭ?

Благодаря победе в домашнем поединке с «Неманом» БАТЭ досрочно завоевал звание чемпиона Беларуси-2018. Для «желто-синих» это уже 15-й главный национальный титул в коллекции, и 13-й кряду. В Европе еще лишь три клуба могут похвастать столь продолжительными золотыми сериями в национальных чемпионатах, сообщает пресс-служба ФК БАТЭ.



Фото: Александр Какшинский, БАТЭ

Вот как выглядит полный список отечественных команд, которые примеряли золотые медали:

15 БАТЭ ( 1999 , 2002 , 2006 , 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 , 2018 ) 7 Динамо Мн (1992, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995- о 2004 ) , 1997, 2 Славия (1996, 2000 ) (1996, 1 Днепр - Трансмаш ( 1998 ) 1 Белшина ( 2001 ) 1 Гомель ( 2003 ) 1 Шахтер ( 2005 )

Борисовчане побеждают уже в 13 чемпионатах подряд. Помимо БАТЭ, подобным могут похвастать лишь три европейских клуба («Линкольн» из Гибралтара — 14 сезонов, латвийский «Сконто» — 14, норвежский «Русенборг» — 13). Причем у всех у них серии уже прервались.

14 Линкольн ( Гибралтар ) 2003−16 14 Сконто ( Рига , Латвия ) 1991−2004 13 Русенборг ( Тронхейм , Норвегия ) 1992−2004 11 Динамо ( Загреб , Хорватия ) 2006−16 10 Динамо ( Берлин , ГДР ) 1979−88 10 Динамо ( Тбилиси , Грузия ) 1990−99 10 Пюник ( Ереван , Армения ) 2001−10 10 Шериф ( Тирасполь , Молдова ) 2001−10

В XXI веке БАТЭ уже 14 раз праздновал триумф в родной высшей лиге. Пресс-служба борисовского клуба провела исследование по чемпионатам других стран Старого Света и нашла еще 19 клубов, которым удавалось не менее 10 раз сделать подобное в новом столетии: