13 лет побед. Какие еще клубы в Европе имеют такую же продолжительную золотую серию, как БАТЭ?
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Благодаря победе . БАТЭ досрочно завоевал звание чемпиона Беларуси-2018. Для «желто-синих» это уже 15-й главный национальный титул в коллекции, и 13-й кряду. В Европе еще лишь три клуба могут похвастать столь продолжительными золотыми сериями в национальных чемпионатах, сообщает в домашнем поединке с «Неманом» ФК БАТЭ пресс-служба Фото: Александр Какшинский, БАТЭ
Вот как выглядит полный список отечественных команд, которые примеряли золотые медали:
15
БАТЭ
( , 1999 , 2002 , 2006 , 2007 , 2008 , 2009 , 2010 , 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , 2015 , 2016 , 2017 ) 2018
7
Динамо Мн
о (1992, 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995- , 1997,
) 2004
2
Славия
(1996, ) 2000
1
Днепр
-Трансмаш
( ) 1998
1
Белшина
( ) 2001
1
Гомель
( ) 2003
1
Шахтер
( ) 2005
Борисовчане побеждают уже в 13 чемпионатах подряд. Помимо БАТЭ, подобным могут похвастать лишь три европейских клуба («Линкольн» из Гибралтара — 14 сезонов, латвийский «Сконто» — 14, норвежский «Русенборг» — 13). Причем у всех у них серии уже прервались.
14
Линкольн
Гибралтар ( )
2003−16
14
Сконто ( Рига , Латвия )
1991−2004
13
Русенборг ( Тронхейм , Норвегия )
1992−2004
11
Динамо ( Загреб , Хорватия )
2006−16
10
Динамо ( Берлин , ГДР )
1979−88
10
Динамо ( Тбилиси , Грузия ) 1990−99
10
Пюник ( Ереван , Армения )
2001−10
10
Шериф ( Тирасполь , Молдова ) 2001−10
В XXI веке БАТЭ уже 14 раз праздновал триумф в родной высшей лиге. Пресс-служба борисовского клуба провела исследование по чемпионатам других стран Старого Света и нашла еще 19 клубов, которым удавалось не менее 10 раз сделать подобное в новом столетии:
17
Шериф ( Тирасполь , Молдова )
16
Линкольн ( Гибралтар )
15
Олимпиакос ( Пирей , Греция )
13
Динамо ( Загреб , Хорватия )
13
Дюделанж ( Люксембург )
13
Селтик ( Шотландия )
12
Бавария ( Мюнхен , Германия )
12
Базель ( Швейцария )
11
Апоэль ( Никосия , Кипр )
11
Копенгаген ( Дания )
11
Партизан
(Белград ,Сербия )
11
Пюник ( Ереван , Армения )
11
Санта Колома ( Андорра )
11
Шахтер ( Донецк , Украина )
11
Ювентус ( Турин , Италия )
10
ТНС ( Уэльс )
10
Порту ( Португалия )
10
Русенборг ( Тронхейм , Норвегия )
10
ХИК ( Хельсинки , Финляндия )
Теги
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Гомель
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В XXI веке БАТЭ уже 14 раз праздновал триумф в родной высшей лиге. Пресс-служба борисовского клуба провела исследование по чемпионатам других стран Старого Света.
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