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"За прием окулиста я заплатила 350 евро". Белоруска в Италии о местных ценах, кухне и ментальности

05.11.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Татьяна Власенко из Минска еще недавно работала топ-менеджером в представительстве немецкой компании в Беларуси, а сегодня живет в Италии и уже успела здесь открыть свое дело. В первой части истории об итальянской жизни Татьяны мы рассказали про то, как она нашла любовь и решилась кардинально изменить свою жизнь.

Ну, а сегодня поговорим о ментальности итальянцев, их быте, культуре, доходе… И, конечно, о неожиданных ситуациях, которые всегда подстерегают в новой стране.


Кадр со свадьбы Татьяны и ее итальянского мужа

«При выходе на пенсию в Италии выплачивают приличную сумму на жизнь»

Моя адаптация в Италии, конечно, не проходит без забавных историй, которые случаются из-за незнания культуры и образа жизни.

Например, бабушка и дедушка моего мужа летом живут на своей «даче» — доме, который находится высоко в горах — и когда мы впервые туда ехали, я не могла поверить, что абсолютно пустая, поднимающаяся в горы дорога, нас куда-нибудь приведет. (Улыбается) Минут 15 только мы, горы и лес — и вуаля — шикарная деревушка в горах с видами, от которых дух захватывает. И как оказалось, в Италии таких деревушек в горах очень много. А еще в этой деревушке потрясающие рисунки на домах, которые итальянские художники рисуют в рамках волонтерского проекта.


Та самая деревушка в горах

Однажды в супермаркете я увидела пожилую женщину лет 80 с баданте (сиделка), которая ее сопровождала при покупках. Эта старушка подошла и попросила в колбасном отделе (где на слайсерах нарезают прошутто, мортаделлу, салями и пр.) остатки после нарезки. Меня очень расстроило, что в Италии пожилые люди живут так бедно. Потом дома рассказала мужу, и он, смеясь, сказал, что женщина, у которой есть деньги на сиделку, точно не относится к нуждающимся. И эти обрези обычно берутся в супермаркетах для домашних животных. К тому же, при выходе на пенсию в Италии выплачивают приличную сумму на жизнь, но для этого нужно иметь определенный трудовой стаж.

Многие спрашивают, появились ли у меня итальянские друзья, которые могли бы помочь в адаптации. Скажу так: в Италии у меня много знакомых — это друзья и родственники мужа, мои коллеги из сферы организации праздников и туризма. Но это скорее приятели.


Семья и друзья мужа сразу приняли Татьяну

Итальянки и итальянцы очень коммуникабельные и многословные, поэтому скучать здесь не приходится. Главное — выйти из дома, общение всегда обеспечено. Особенность итальянской дружбы в том, что совместное времяпрепровождение крутится вокруг еды: проводите время с друзьями? — обязательно будет какой-нибудь прием пищи или легкий аперитив.

Да, кстати, еда и семья в Италии — это две святые вещи. А еще мама — итальянская женщина.

«Муж уже не кривясь пьет кефир, ест хрен и сметану»

Итальянская кухня — многогранна и полна тайн. Чем лучше ее узнаешь, тем больше удивляешься.

Еще до того, как я переехала в Италию, стала основательнее знакомиться с рецептами кухни этой страны. Но я и представить себе не могла, что многие известные нам блюда итальянской кухни очень просты в приготовлении. Например, тирамису можно приготовить за 30 минут (потом, конечно, нужно поставить его в холодильник), ризотто за 30−35 минут, а классическую лазанью — примерно за час.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Италия с изнанки

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня поговорим о ментальности итальянцев, их быте, культуре, доходе… И, конечно, о неожиданных ситуациях, которые всегда подстерегают в новой стране.
 
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