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Вкусный салат с тыквой за полчаса. Первый рецепт конкурса "Мастер-класс от читателей"
Месяц назад мы вместе с
В нашем первом выпуске — рецепт отличного осеннего салата, который подойдет любителям необычных сочетаний. Его на конкурс прислала Юлия из Минска.
В своем письме она утверждает: «Это очень актуальный осенний салат. Сочетание соленого сыра, сладкой заправки и хрустящих листьев салата на выходе дает вкусную закуску. Я все ингредиенты кладу на глаз, ориентируясь на свои ощущения: чего мне хочется больше именно в этот момент».
Ингредиенты:
Для салата:
Приготовление:
1. Для начала очищаем тыкву.
2. Затем нарезаем ее небольшими брусочками.
3. Приправляем смесью кориандра и зиры.
4. Солим.
5. Обжариваем кусочки тыквы на оливковом масле до золотистой корочки. В процессе приправляем перцем.
6. После обжарки перекладываем тыкву в форму для запекания и отправляем в духовку на 10−15 минут при температуре 180 градусов.
7. Пока тыква готовится, делаем заправку. Смешиваем масло с солью.
8. Перчим.
9. Добавляем мед.
10. Выжимаем половинку лимона.
11. И все перемешиваем до однородного состояния.
12. Далее нарезаем кубиками брынзу.
13. Выкладываем на тарелку рукколу.
14. Затем теплые брусочки тыквы.
15. Посыпаем блюдо семечками.
16. И поливаем соусом.
17. Готово!
Советы по выбору продуктов
О том, как правильно выбрать продукты для блюда, расскажет наш традиционый эксперт — повар ресторана «Амстердам» Андрей Жичко.
— Один из важнейших ингредиентов нашего блюда — тыква, — рассказывает он. — В нашей стране, возможно, из-за стереотипов о Хэллоуине, покупатели обычно ищут ярко-оранжевые и крупные тыквы. Но это заблуждение. Крупные плоды обычно очень мягкие и даже волокнистые внутри. Для нашего блюда они не подойдут. А цвет сорта нередко указывает на его сладость. В нашем блюде и так будет мед, поэтому лучше выбрать более нейтральную, зеленую тыкву. В качестве продукта можете убедиться традиционным для арбузов стуком по поверхности плода — он должен быть глухим.
— Что касается сыра, то этот ингредиент для салата нужно выбирать сугубо на вкус. Учтите, что у феты вкус более нежный, с легкой кислинкой. У брынзы же он, скорее, соленый. Пробуйте разные варианты и ищите, какой вам понравится больше.
— Вообще, рукколу с ее горечью вы можете заменить на любой другой салат, какой вам больше по вкусу. Главное в этом случае — свежесть продукта. Думаю, как это определить, знает любая хозяйка — недавно сорванные растения не выглядят «уставшими», держат свою форму на весу. Также обращайте внимание на цвет — руккола должна иметь насыщенный зеленый оттенок.
Напоминаем, что автор рецепта Юлия получит в подарок 200 BYN на покупки в сети гипермаркетов «Корона». В ближайшее время с ней свяжется редакция.
А через неделю — новый выпуск «Мастер-класса от читателей» — на этот раз мы будем готовить необычный суп. Чтобы узнать имя второго победителя или просто вдохновиться очередным рецептом, следите за нашим проектом!
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Начинаем публиковать рецепты, присланные на конкурс "Мастер-класс от читателей". Сегодня рассказываем и показываем, как приготовить вкусный и легкий салат из тыквы...
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