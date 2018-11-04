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Вкусный салат с тыквой за полчаса. Первый рецепт конкурса "Мастер-класс от читателей"

05.11.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Месяц назад мы вместе с сетью гипермаркетов «Корона» объявили о новом конкурсе «Мастер-класс от читателей». В течение всего этого времени вы присылали нам в редакцию рецепты своих любимых домашних блюд, а мы выбирали из них самые интересные и пробовали приготовить их самостоятельно. Настало время подводить итоги — сегодня мы начинаем публиковать рецепты победителей. И для начала расскажем о необычном салате из рукколы, тыквы и семечек с медовым соусом.

В нашем первом выпуске — рецепт отличного осеннего салата, который подойдет любителям необычных сочетаний. Его на конкурс прислала Юлия из Минска.

В своем письме она утверждает: «Это очень актуальный осенний салат. Сочетание соленого сыра, сладкой заправки и хрустящих листьев салата на выходе дает вкусную закуску. Я все ингредиенты кладу на глаз, ориентируясь на свои ощущения: чего мне хочется больше именно в этот момент». 

Ингредиенты:

Для салата:
тыква — 150 г;
сыр (фета или мягкая брынза) — 100 г;
тыквенные семечки или кедровые орешки (обжаренные) — 1 горсть;
черный перец — по вкусу;
кориандр молотый, зира — по вкусу;
оливковое масло — по вкусу;
руккола — 1 пучок.


Для заправки:
мед — 1 ч.л.;
лимон — ½ шт.;
оливковое масло — 3 ст.л.;
черный перец, соль — по вкусу.


Приготовление:

1. Для начала очищаем тыкву.


2. Затем нарезаем ее небольшими брусочками.


3. Приправляем смесью кориандра и зиры.


4. Солим.


5. Обжариваем кусочки тыквы на оливковом масле до золотистой корочки. В процессе приправляем перцем.


6. После обжарки перекладываем тыкву в форму для запекания и отправляем в духовку на 10−15 минут при температуре 180 градусов.


7. Пока тыква готовится, делаем заправку. Смешиваем масло с солью.


8. Перчим.


9. Добавляем мед.


10. Выжимаем половинку лимона.


11. И все перемешиваем до однородного состояния.


12. Далее нарезаем кубиками брынзу.


13. Выкладываем на тарелку рукколу.


14. Затем теплые брусочки тыквы.


15. Посыпаем блюдо семечками.


16. И поливаем соусом.


17. Готово!


Советы по выбору продуктов

О том, как правильно выбрать продукты для блюда, расскажет наш традиционый эксперт — повар ресторана «Амстердам» Андрей Жичко.

— Один из важнейших ингредиентов нашего блюда — тыква, — рассказывает он. — В нашей стране, возможно, из-за стереотипов о Хэллоуине, покупатели обычно ищут ярко-оранжевые и крупные тыквы. Но это заблуждение. Крупные плоды обычно очень мягкие и даже волокнистые внутри. Для нашего блюда они не подойдут. А цвет сорта нередко указывает на его сладость. В нашем блюде и так будет мед, поэтому лучше выбрать более нейтральную, зеленую тыкву. В качестве продукта можете убедиться традиционным для арбузов стуком по поверхности плода — он должен быть глухим.


— Что касается сыра, то этот ингредиент для салата нужно выбирать сугубо на вкус. Учтите, что у феты вкус более нежный, с легкой кислинкой. У брынзы же он, скорее, соленый. Пробуйте разные варианты и ищите, какой вам понравится больше.


— Вообще, рукколу с ее горечью вы можете заменить на любой другой салат, какой вам больше по вкусу. Главное в этом случае — свежесть продукта. Думаю, как это определить, знает любая хозяйка — недавно сорванные растения не выглядят «уставшими», держат свою форму на весу. Также обращайте внимание на цвет — руккола должна иметь насыщенный зеленый оттенок.


Напоминаем, что автор рецепта Юлия получит в подарок 200 BYN на покупки в сети гипермаркетов «Корона». В ближайшее время с ней свяжется редакция.

А через неделю — новый выпуск «Мастер-класса от читателей» — на этот раз мы будем готовить необычный суп. Чтобы узнать имя второго победителя или просто вдохновиться очередным рецептом, следите за нашим проектом!

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Теги: Минск
 
 
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Начинаем публиковать рецепты, присланные на конкурс "Мастер-класс от читателей". Сегодня рассказываем и показываем, как приготовить вкусный и легкий салат из тыквы...
 
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