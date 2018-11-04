900 фур скопилось на границе Беларуси и Литвы

Часть очереди в пункте пропуска "Привалка". Скриншот: Госпогранкомитет





По состоянию на 08.30 5 ноября в пункте пропуска “Котловка” ожидают выезда более 90 машин, в “Каменном Логе” — 350 машин (полтора часа назад их было 400), в “Беняконях” — более 230, в “Привалке” — более 230. Информация об этом размещена на сайте Госпогранкомитета.





Еврорадио. На границе с Латвией в очередях стоят более 250 грузовиков. В “Григоровщине” — более 130 фур, в “Урбанах” —более 120, сообщает





Ещё 140 фур ожидают выезда в Польшу.







