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900 фур скопилось на границе Беларуси и Литвы

05.11.2018 08:52 — Разное | Партизан  
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На границе Беларуси и Литвы образовались очереди из 900 фур. Они неравномерно разделены между четырьмя погранпереходами.

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Часть очереди в пункте пропуска "Привалка". Скриншот: Госпогранкомитет

По состоянию на 08.30 5 ноября в пункте пропуска “Котловка” ожидают выезда более 90 машин, в “Каменном Логе” — 350 машин (полтора часа назад их было 400), в “Беняконях” — более 230, в “Привалке” — более 230. Информация об этом размещена на сайте Госпогранкомитета.

На границе с Латвией в очередях стоят более 250 грузовиков. В “Григоровщине” — более 130 фур, в “Урбанах” —более 120, сообщает Еврорадио.

Ещё 140 фур ожидают выезда в Польшу.



 
 
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На границе Беларуси и Литвы образовались очереди из 900 фур. Они неравномерно разделены между четырьмя погранпереходами.
 
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