ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Быховский замок, жемчужину XVII века будут реставрировать

05.11.2018 08:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
По инициативе Игоря Марзалюка и бывшего вице-премьера Анатолия Калинина Быховский замок включен в Государственную инвестиционную программу на 2018 г.



Об этом было объявлено еще летом 2017 г. Но как-то осталось незамеченным для широкой общественности, или, по крайней мере, для меня», — обращает внимание в фейсбуке историк Николай Волков.

«Деньги на Быховский замок заложены уже в этом году, поэтому уже сейчас должны начаться работы. Хочется надеяться, что как можно больше ценной аутентики удастся сохранить», — пишет Николай Волков.

Действительно, как отмечало районное издание «Маяк Прыдняпроўя», в июле 2017 года Анатолий Калинин, который на то время являлся заместителем премьер-министра Беларуси, и депутат Палаты представителей, доктор исторических наук Игорь Марзалюк посетили Быхов.

Отмечалось, что в связи с подготовкой проекта государственной программы «Культура Беларуси 2016—2020» госпрограмма «Замки Беларуси» была отменена. Тогда бывшая резиденция Ходкевичей и Сапег осталась без финансирования. Восстановление двух башен, в которых планировали открыть музейные экспозиции, по большому счету до конца не завершили.

Пустующий замок законсервировали, а окна замуровали. Нужны дополнительные исследования и разработка проекта для реставрации. Теперь памятник архитектуры обретет вторую жизнь. В первую очередь реконструкция коснется стен, кровли, фундамента.


Игорь Марзалюк отметил, что в Восточной Беларуси Быховский замок — это жемчужина XVII века, выдающийся памятник архитектуры, созданный в стиле голландских замков. В 2013 году здесь проводились археологические раскопки. Найдено 1700 индивидуальных находок и 7 тысяч массовых артефактов. Обнаружили даже уникальную геральдическую плитку, которая принадлежала Яну Сапеге.


 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По инициативе Игоря Марзалюка и бывшего вице-премьера Анатолия Калинина Быховский замок включен в Государственную инвестиционную программу на 2018 г.
 
Новости дня
Новости разные
 
9 ноября «горячую линию» проведет Виктор Рунов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.11.2018
Пинский Вестник
Газета Авангард
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика