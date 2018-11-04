От ворот - поворот: в Питере коммунистам запретили праздновать годовщину Октября у «Авроры»









Шествие с митингом в честь 101-й годовщины Октябрьской революции возле крейсера «Аврора» не одобрили власти Петербурга. Коммунистам предложили переместиться с Петроградской набережной в более укромные уголки, для «красного» праздника чиновники готовы уступить актовый зал правительства Петербурга.





Как рассказали в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности, помешает провести митинг 7 ноября у крейсера «Аврора» «напряженный пешеходный и автомобильный трафик», а также ремонтные работы. Организаторам предложили на выбор пять альтернативных мест: Удельный, Полюстровский или Южно-Приморский парк, сад 30-летия Октября, а также актовый зал Смольного.





«Проведение несогласованных публичных мероприятий, затрагивающих права и свободы других лиц, будет являться нарушением действующего законодательства», — отметили в комитете.









Как пишет 3 ноября агентство «Красная весна», в КПРФ не согласились с предложенными вариантами. Депутат Госдумы режиссёр Владимир Бортко направил врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову правительственную телеграмму. В послании он отметил, что митинг предложили провести «на окраине города, в прямом смысле посреди леса, что выглядит как издевательство», и выразил надежду, что ситуацию можно исправить.



