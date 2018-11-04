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Google Pay в Беларуси запускать не планируется

05.11.2018 08:29 — Разное | Партизан  
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Платежную систему Google Pay в Беларуси запускать не планируется. Об этом «СД» сообщили в российском представительстве корпорации Google

После публикации о том, что Apple раздумывает над целесообразностью своего выхода на локальный рынок, в Google поспешили заявить, что их платежную систему в республике ждать не приходится, пишет slovodelu.by

Как уже отмечалось, Apple может принять аналогичное решение и откажется сотрудничать с белорусскими банками. Банкиры ожидают, что компания из Купертино определится с решением в начале будущего года. Что касается Google, то она не оставляет белорусам никакой надежды, даже несмотря на большую популярность Android-устройств. 

Причины отказа от запуска Google Pay в Беларуси не известны. Можно лишь предположить, что компания рассматривает продажи только своих «чистых» устройство, которые выпускаются под брендом Pixel. А их продажи в Беларуси даже не начинались, равно, как и в России.


В республике уже есть крупный игрок на рынке мобильных android-устройств – Samsung, со своей платежной системой Samsung Pay. Она, кстати, работает в стране с картами сразу двух крупных платформ – Visa и Mastercard. Вряд ли запуск новой платежной системы станет для белорусов большим событием. Известно, что популярность Samsung Pay оставляет желать лучшего, а белорусы до сих пор не могут привыкнуть к банковским картам, как к основному платежному средству.


 
 
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Платежную систему Google Pay в Беларуси запускать не планируется. Об этом «СД» сообщили в российском представительстве корпорации Google
 
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