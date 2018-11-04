Снизятся ли тарифы на электроэнергию?









Министерство энергетики пока не дает на этот вопрос четкого и ясного ответа. Тем не менее, чиновники ведомства выступают за то, чтобы скорректировать схемы потребления электроэнергии населением.





сообщае т belnovosti.by По некоторой информации, в ближайшем будущем может быть установлена единая цена на электричество, то есть дифференциацию тарифов отменят,т belnovosti.by





«С учетом того, что население приблизилось вплотную к покрытию расходов, которые несет энергосистема по производству электроэнергии, рассматривается вопрос от ухода от дифференциации тарифов в зависимости от объемов потребления по всем домашним хозяйствам, начиная с 2019 года», — цитирует замминистра энергетики Ольгу Прудникову издание «Звязда».









Таким образом, норматив потребления не будет повышаться, его планируется снять вообще, без каких-либо предельных цифр. Помимо этого, будет введено дистанционное снятие показаний с квартирных счетчиков в новостройках.



