Александр Дорожко завершил карьеру в возрасте 27 лет









Руслан Васильев: критики натурализации дурят болельщиков. Если коренные белорусы будут занимать 80-е места, то биатлона в стране не станет





Уроженец Минска пришел в биатлон в 2004 году, был воспитанником столичной СДЮШОР № 1. Дебютировал в Кубке ИБУ в сезоне 2010/11, в Кубке мира — в сезоне 2013/14.









Лучшие результаты: КМ — 21-е место в спринте (Кэнмор), Кубок ИБУ — 3-е место в преследовании (Арбер), ЧМ — 32-е место в спринте (Холменколлен), ОИ — 79-е место в индивиудальной гонке (Сочи).





В прошлом сезоне 2017/18 лучшим результатом Дорожко было 9-е место в спринте на этапе Кубка ИБУ в Шушене.



