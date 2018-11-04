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Александр Дорожко завершил карьеру в возрасте 27 лет
Белорусский биатлонист, участник Олимпийских игр 2014 года в Сочи Александр Дорожко завершил карьеру.
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Уроженец Минска пришел в биатлон в 2004 году, был воспитанником столичной СДЮШОР № 1. Дебютировал в Кубке ИБУ в сезоне 2010/11, в Кубке мира — в сезоне 2013/14.
Лучшие результаты: КМ — 21-е место в спринте (Кэнмор), Кубок ИБУ — 3-е место в преследовании (Арбер), ЧМ — 32-е место в спринте (Холменколлен), ОИ — 79-е место в индивиудальной гонке (Сочи).
В прошлом сезоне 2017/18 лучшим результатом Дорожко было 9-е место в спринте на этапе Кубка ИБУ в Шушене.
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Белорусский биатлонист, участник Олимпийских игр 2014 года в Сочи Александр Дорожко завершил карьеру.
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