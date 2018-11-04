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За езду без уплаты госпошлины предложено увеличивать ее для нарушителя вдвое

05.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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За езду без уплаты госпошлины предложено увеличивать ее для нарушителя вдвое

Госпошлина за допуск к участию в дорожном движении будет неналоговым платежом, контроль за ездой без такого разрешения сохранится. Предложено выставлять нарушителям к уплате сбор в двукратном размере. Об этом заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"В первую очередь этот так называемый транспортный налог не будет являться налоговым платежом. Будет плата за доступ к дорожному движению, не привязанная к техническому осмотру транспортного средства", - пояснил Максим Ермолович. По его словам, это исключает возможность применения каких-либо штрафов к плательщику в случае неуплаты сбора. "Но ответственность за участие в дорожном движении без уплаты предусмотрена. Если выявлены такие факты, то в повышенном размере (пока предлагается в двукратном) эта плата будет выставляться физическому лицу", - отметил министр финансов.

Платить сбор за право на доступ к дорожному движению водители смогут через систему ЕРИП - на период от 1 месяца. Сумма высчитывается автоматически самой системой на основании данных о транспортном средстве. Информация об уплате передается соответствующим структурам, заинтересованным государственным органам. "Система контроля сохраняется, но предполагает уже совсем новый порядок, в том числе с использованием систем фотофиксации, видеонаблюдения", - добавил Максим Ермолович.

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Госпошлина за допуск к участию в дорожном движении будет неналоговым платежом, контроль за ездой без такого разрешения сохранится. Предложено...
 
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