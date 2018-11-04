ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спасатели подняли 105 жертв крушения индонезийского самолета

05.11.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
Спасатели подняли 105 жертв крушения индонезийского самолета

Власти Индонезии продлили на три дня поиск жертв потерпевшего крушение в Яванском море самолета авиакомпании Lion Air и второго бортового самописца. Об этом сообщает агентство Reuters.

Решение было принято на основе анализа места крушения, который показал, что много тел остаются на дне моря. По информации Reuters, на данный момент спасатели подняли на сушу 105 жертв, из них опознано семь.

Эксперты Австралии и Индонезии достали из найденного бортового самописца последнюю информацию о полете. Эксперты из Австралии прибыли в Джакарту для участия в расшифровке данных. К расследованию подключены сотрудники Национального совета по безопасности на транспорте США, представители корпорации Boeing. Специалисты из Сингапура с применением подводного оборудования ведут поиски второго черного ящика.

Новейший Boeing 737 Max 8 бюджетной авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в город Панкалпинанг. Примерно через 13 минут после вылета из аэропорта борт рухнул в Яванское море. Все находившиеся на борту 189 человек погибли. Следствие пока не выдвигает никаких версий случившегося.


Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

Читайте ndsmi.by в "twitter" 

Наш канал на YouTube

 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти Индонезии продлили на три дня поиск жертв потерпевшего крушение в Яванском море самолета авиакомпании Lion Air и второго бортового самописца. Об...
 
Новости дня
Новости разные
 
Российский политтехнолог Станислав Белковский снова выступит в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.11.2018
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика