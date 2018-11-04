Задержан журналист «Еврорадио» Роман Протасевич

5 ноября в 7:17 утра журналист Роман Протасевич написал в своём твиттере, что к нему домой пришли сотрудники уголовного розыска, которые хотят задержать парня за «хулиганку». В 7:26 он позвонил главному редактору «Еврорадио» Павлу Свердлову и рассказал, что уже находится в служебном автомобиле, а причина разбирательств − «хулиганское поведение в автобусе месяц назад», пишет euroradio.fm.

Сейчас телефон Романа недоступен.

Ко мне в квартиру пришли сотрудники уголовного розыска. Забирают.



Якобы хулиганка. — Roman Protasevich (@pr0tez) 5 ноября 2018 г.

Отметим, что 31 октября у журналиста истекла аккредитация при МИД в качестве корреспондента «Еврорадио». Заявку на продление подали ещё в середине октября, но ведомство не спешит с ответом.

С 2007 года каждое 5 ноября международная федерация журналистов проводит кампания «Станем за журналистику», чтобы привлечь внимание к угрозам, с которыми сталкиваются работники СМИ. В Беларусской ассоциации журналистов считают , что главной угрозой в Беларуси в этом году стали уголовные дела в рамках «дела БелТА».