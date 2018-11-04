|
Задержан журналист «Еврорадио» Роман Протасевич
>
5 ноября в 7:17 утра журналист Роман Протасевич написал в своём твиттере, что к нему домой пришли сотрудники уголовного розыска, которые хотят задержать парня за «хулиганку». В 7:26 он позвонил главному редактору «Еврорадио» Павлу Свердлову и рассказал, что уже находится в служебном автомобиле, а причина разбирательств − «хулиганское поведение в автобусе месяц назад»,
Сейчас телефон Романа недоступен.
Отметим, что 31 октября у журналиста истекла аккредитация при МИД в качестве корреспондента «Еврорадио». Заявку на продление подали ещё в середине октября, но ведомство не спешит с ответом.
С 2007 года каждое 5 ноября международная федерация журналистов проводит кампания «Станем за журналистику», чтобы привлечь внимание к угрозам, с которыми сталкиваются работники СМИ. В Беларусской ассоциации журналистов
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
5 ноября в 7:17 утра журналист Роман Протасевич написал в своём твиттере, что к нему домой пришли сотрудники уголовного розыска, которые хотят задержать парня за...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)