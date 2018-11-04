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Александр Лукашенко посетил городской поселок Болбасово в Оршанском районе (ВИДЕО)
05.11.2018 — Разное | Светлы шлях
Президент Беларуси Александр Лукашенко обращает внимание на роль граждан в поддержании порядка и развитии населенных пунктов. Об этом он заявил 4 ноября, посещая городской поселок Болбасово в Оршанском районе.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко обращает внимание на роль граждан в поддержании порядка и развитии населенных пунктов. Об этом он заявил 4 ноября, посещая...
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