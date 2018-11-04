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Спектакль для детей и ретро-вечеринка. Что стоит еще посетить на этой неделе в Сморгонском районе
05.11.2018 — Разное | Светлы шлях
8 ноября, 15.00 - Акция «Колесо истории», посвящённая Дню Октябрьской революции (ГУК «Сморгонский районный центр культуры»).
10 ноября, 11.30 - Театрализованное представление «Дары восені» (СКД «Сольский Дом культуры»).
11 ноября, 12.00 - Спектакль для детей «Даша путешественница и планета динозавров» - интерактивные космические приключения (ГУК «Сморгонский районный центр культуры»).
11 ноября, 12.00 - Юбилейное мероприятие «Батлейшчыкі граюць – залескі край праслаўляюць», посвящённое 35-летию народного театра кукол «Батлейка» (СКД «Залесский Дом культуры»).
11 ноября, 13.00 - Конкурсная программа «Бабуліны рукі не ведаюць суму» (ОКД «Синьковский Дом культуры»).
11 ноября, 13.30 - Клубные посиделки «На других посмотреть и себя показать» (ОКД «Вишневский Дом культуры»).
11 ноября, 17.00 - Ретро-вечеринка «Назад в СССР» (СКД «Кревский Дом культуры»).
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8 ноября, 15.00 - Акция «Колесо истории», посвящённая Дню Октябрьской революции (ГУК «Сморгонский районный центр культуры»). 10 ноября, 11.30 - Театрализованное...
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