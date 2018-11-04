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ОТЛК ERA нацелена расширять географию контейнерных отправок из Беларуси в КНР

05.11.2018 09:12 — Разное | Интерфакс  
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АО "Объединенная транспортно-логистическая компания Евразийский железнодорожный альянс" ("ОТЛК Eurasian Rail Alliance", ОТЛК ERA) нацелено расширять число маршрутов контейнерных грузоперевозок из Беларуси в КНР.

"За два месяца с отправления первого контейнера из Бреста в Чэнду география белорусского экспорта в Китай расширилась. ОТЛК ERA совместно с ГП "БТЛЦ" начала регулярные отгрузки в Чунцин, Чэнду и Чжэнчжоу", - говорится в сообщении российско-белорусско-казахстанского оператора.

Первый полносоставный контейнерный состав с кондитерскими изделиями и сухим молоком со станции Колядичи в Чунцин отправился в сентябре, в октябре - первый поезд по маршруту Колядичи-Чэнду. "Первые контейнеры с пищевой продукцией - сыром, молоком и сливками - из Бреста в Чэнду мы отправили 18 августа, с солодом, маслом и кондитерскими изделиями - 29 августа", - добавил вице-президент компании Игорь Згурский, слова которого приводятся в пресс-релизе.

"Еще один новый маршрут в рамках Green Stream - совместного проекта ОТЛК ERA с "Белинтертрансом" - появился в октябре: контейнерный поезд с молоком и сливками отправился со станции Колядичи в Чэнду. Сейчас мы добавили станцию Луполово и работаем над организацией регулярного сервиса на маршруте Беларусь-Китай", - также сообщил он. Со станции Луполово в Чунцин 24 октября отправлен поезд с 41 сорокафутовым контейнером, груженым сухим молоком.

"Мы развиваем перевозки в китайскую провинцию Чжэнчжоу: с августа со станции Брест отправлено более 40 сорокафутовых контейнеров с сухим молоком, кондитерскими изделиями и алкогольной продукцией. Таким образом, созданы предпосылки для регулярной доставки белорусских грузов в Китай железнодорожным транспортом", - отметил И.Згурский.

Совместно с "Белинтертрансом" ОТЛК ERA отработала технологию формирования и отправки полносоставных контейнерных поездов из Беларуси в Китай. "Скоростные железнодорожные сервисы открывают для производителей продукции в Беларуси новые рынки сбыта в Китае. Для ОТЛК ERA это новое направление деятельности является одним из приоритетных", - заявил президент компании Алексей Гром, слова которого также приводятся в сообщении.

"ОТЛК Eurasian Rail Alliance" - правопреемник АО "Объединенная транспортно-логистическая компания" (ОТЛК). Акционерный капитал паритетно разделен между ОАО "Российские железные дороги", ГО "Белорусская железная дорога" и АО "Национальная компания "Казахстан темир жолы" (Казахстанские железные дороги).

ОТЛК была учреждена железными дорогами РФ, Казахстана и Беларуси в 2014 г. для развития транзитных перевозок между Европой и Китаем. "Российские железные дороги" должны были передать в ОТЛК 50% + 2 акции ПАО "Трансконтейнер" и 100% минус 1 акцию АО "РЖД Логистика". Казахстан должен был внести в капитал СП контейнерного оператора "Кедентранссервис" и логистического "Казтранссервис", а также фитинговые платформы и терминалы на пограничных с Китаем Достыке и Алтынколе; Беларусь - обеспечить контроль над терминалами в Бресте.

Однако свой вклад сделали только РЖД, получив 99,84% совместного предприятия, а ее партнеры, сделавшие взнос в размере 32,7 млн руб., - по 0,08%. В 2015 г. было решено строить СП по модели asset light (без активов), вернув РЖД "Трансконтейнер" и РЖДЛ. Реорганизация завершена в апреле 2018 года.

 
Теги: Брест
 
 
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