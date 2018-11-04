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БАТЭ стал 15-кратным чемпионом Беларуси
Борисовский БАТЭ в 15-й раз выиграл титул чемпиона Беларуси по футболу.
Это стало возможным после победы БАТЭ в 27-м туре национального чемпионата над "Неманом" – 1:0.
Сразу после финального свистка матча на поле высыпали толпы болельщиков борисовского клуба, которые пытались лично поздравить игроков команды и сделать с ними селфи.
Для БАТЭ этот чемпионский титул стал 15-м в истории клуба и 13-м подряд. Помимо БАТЭ, в Европе лишь три футбольных клуба имеют столь длительную победную серию. Это "Линкольн" (Гибралтар), "Сконто" (Рига, Латвия) и "Русенборг" (Тронхейм, Норвегия).
После окончания победного матча главный тренер БАТЭ Алексей Бага не мог сдержать слез.
"Я думаю, все понимают, почему", - ответил он в эфире телеканала "Беларусь-5", отвечая на вопрос о собственных смешанных чувствах в эти минуты.
Чуть больше месяца назад, 22 сентября, из жизни ушел председатель правления БАТЭ Анатолий Капский.
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Борисовский БАТЭ в 15-й раз выиграл титул чемпиона Беларуси по футболу. Это стало возможным после победы БАТЭ в 27-м туре национального чемпионата над "Неманом" – 1:0....
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