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Лучшие виды спорта для пожилых

05.11.2018 08:03 — Разное | Интерфакс  
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Умеренные физические нагрузки необходимы для здоровья и хорошего самочувствия людей старшего возраста. Они способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний опорно-двигательного аппарата, укреплению иммунитета и нормализации сна. Однако важно перед тем, как выбрать для себя подходящий вид активности, проконсультироваться у врача. Еще один важный момент - при малейших признаках недомогания нужно прекратить тренировку и обратиться к медикам.

Плавание

Плавание укрепляет мышцы пресса, спины и конечностей. При этом нагрузка на суставы минимальна, поэтому эта физнагрузка подходит даже людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата или пережившим травмы, например - восстанавливающимся после перелома шейки бедра.

Также плавание способствует улучшению иммунитета, показано при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, улучшает кровообращение.

Йога

Йога позволяет поддерживать тонус мышц, улучшает подвижность суставов, осанку, артериальное давление и дыхание.

Зарядка

Утро стоит начинать с зарядки, отличной профилактики остеопороза и неподвижности суставов: наклонов, вращений головой, сгибания и разгибания пальцев, вращения кистью, сгибания и разгибание рук в локтевом суставе, вращения предплечьями, махами и вращений руками, вращений стопами, упражнений "ножницы" и "велосипед".

Скандинавская ходьба

Ходьба с палками снижает риск травмы - упор на палки добавляет дополнительную устойчивость и снимает нагрузку с коленных и тазобедренных суставов. Этот вид активности укрепляет не только мышцы нижней половины тела, но и спины, живота и рук.

Лыжи

Ходьба на лыжах, как и скандинавская ходьба, задействует все группы мышц. А также - помогает "заряжать" иммунитет на борьбу с простудой.

Настольный теннис

Нагрузка во время игры в настольный теннис равномерно распределяется на все мышцы. На опорно-двигательный аппарат, при этом, нагрузка небольшая, но постоянная, что ведет к его укреплению. Также среди плюсов - улучшение координации движений, положительное влияние на зрение и внимательность.

 
 
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Умеренные физические нагрузки необходимы для здоровья и хорошего самочувствия людей старшего возраста. Они способствуют профилактике сердечно-сосудистых...
 
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