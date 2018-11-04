Названы самые проблемные автоновинки

Покупая новый автомобиль хочется рассчитывать на то, что по крайней мере в первые несколько лет не придется его ремонтировать. Однако не всегда эти надежды оправдываются. Журнал Consumer Reports опросил тысячи американских водителей, определив десять самых проблемных автомобилей 2018 года выпуска.

Volkswagen Atlas





Volkswagen Atlas отличают комфортабельность, уютный салон, выдающаяся шумоизоляция, сиденье третьего ряда, хорошая топливная экономичность, наличие ряда современных активных систем безопасности в базовой комплектации. Однако модель не может похвастать надежностью трансмиссии и климат-контроля.

Honda Odyssey





В арсенале Honda Odyssey - привлекательный дизайн, хороший интерьер, интуитивно понятная информационно-развлекательная система, экономный расход топлива, комфорт в пути, хорошая шумоизоляция. Среди минусов - проблемная электроника.

Buick Enclave





Buick Enclave достаточно умеренно потребляет топливо, обладает просторным салоном, на модель установлено множество систем безопасности и проработанная информационно-развлекательная система, в дороге водитель и пассажиры чувствуют себя комфортно. Но: возникают проблемы с климат-контролем, трансмиссией, топливной системой, а также - с уровнем выбросов вредных веществ в атмосферу.

Chevrolet Silverado 2500 HD





Хороший, по динамическим характеристикам, набор силовых агрегатов, наличие в линейке варианта салона класса люкс. Однако - в эксплуатации проявляются проблемы с двигателями, а также электронными системами.

Kia Cadenza





Kia Cadenza предлагает относительно комфортное вождение, высокомощный двигатель, комфортные кожаные сиденья в топовых версиях, хороший набор активных систем безопасности. Однако не может похвастать надежными топливной системой и климат-контролем.

Chevrolet Traverse





Chevrolet Traverse - это мощный двигатель V6, большое пространство для пассажиров на третьем ряду сидений. Но при этом - проблемные трансмиссия и электроника.

Honda Clarity





Широкий набор вариантов силовых установок - электрическая, гибридная, водородная и просторный салон, но передние сиденья не очень удобны, гибридный мотор шумный, а топливная система и климат-контроль - ломкие.

Cadillac ATS





Cadillac ATS очень удобен в управлении, предлагается с хорошим набором двигателей. Из недостатков - возможные проблемы с электроникой и с климат-контролем.

Tesla Model X





Tesla Model X обладает привлекательным интерьером, доступен в версиях на 5, 6 и 7 человек. Но оснащается часто критикуемым "автопилотом" и имеет проблемы с электронными системами.

Ram 3500





Хороший выбор моторов - и много жалоб от покупателей на рулевое управление, подвеску, топливную систему и систему охлаждения двигателя.