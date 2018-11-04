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Две трети домов на капремонте, где санслужба выявила нарушения, приведены в порядок

05.11.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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В конце октября специалисты санитарно-эпидемиологической службы столицы проверили 160 жилых многоквартирных домов, в которых проводится капитальный ремонт, и выявили нарушения санитарного содержания на 61 из них, сообщает информационное агентство "Минск-Новости".

"Из 61 объекта, где санитарное содержание было признано неудовлетворительным, на 21 недостатки не устранены", - цитирует агентство главного государственного врача Минска Светлану Ермак.

В основном нарушения связаны с содержанием придомовых территорий, технических помещений, мест общего пользования жилых домов, с несвоевременной уборкой и вывозом мусора.

Всего с 27 октября по 1 ноября санитарные врачи столицы проверили состояние 3052 объектов и территорий города. Недостатки в содержании выявлены на 353 из них (11,9%). Наибольший процент нарушений - на объектах строительства и капремонта, а также на дворовых территориях жилых домов.

Из 776 оцененных санитарными врачами контейнерных площадок для сбора мусора в неудовлетворительном состоянии находились 177 (22,8%). Нарекания вызвало содержание площадок и внешний вид контейнеров, а также состояние прилегающих к ним территорий.

 
Теги: Минск
 
 
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В конце октября специалисты санитарно-эпидемиологической службы столицы проверили 160 жилых многоквартирных домов, в которых проводится капитальный ремонт, и...
 
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