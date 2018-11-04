Прейгерман: Минск по-прежнему актуален как место для переговоров



Фото:gazeta.ru, Минск , август 2014 года

Удачная позиция

Подготовка к февралю

Не диалог, а демонстрация позиций

Минск продолжается как мирная площадка

На заседание основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске прибыло более сотни политиков, включая глав государств и правительств, министерств иностранных дел, международных экспертов. Беларусь принимает участие в МКБ с 2006 года. Первая встреча Основной группы МКБ состоялась в 2009 году. Встречи проходят в формате эксклюзивного, закрытого диалога высокого уровня, они являются продолжением Мюнхенской конференции и традиционно задают тон последующей на ней дискуссии. Фокусом внимания Основной группы является архитектура безопасности региона, в котором проходит встреча. В 2018 году руководство МКБ предложило провести очередную встречу Основной группы в Минске, обосновав этоВстреча проходит по правилу Chatham House, то есть участники дискуссии вправе использовать полученную информацию, но при этом ни личность, ни принадлежность докладчика или любого другого участника не могут разглашаться. Исключением на минской встрече стало лишь выступление главы белорусского государства. Александр Лукашенко снова предложил запуск «Хельсинки-2», посетовал на планы Польши по размещению американской базы, предложил услуги Беларуси в обеспечении безопасности и проведении самих выборов в Донбассе.Участник встречи Основной группы МКБ, руководитель экспертной инициативы «Минский диалог» Евгений Прейгерман в комментарии Thinktanks.by отметил, что мероприятие такого уровня — «это еще одно признание того, что Беларусь в нынешней ситуации очень важна как площадка». «Во-первых, в пользу выбора ее для таких целей играет географическое положение само по себе, во-вторых, Беларусь — об этом говорят практически все участнгики встречи — занимает суперконструктивную позицию для всех этих геополитических дискуссий», - сказал Евгений Прейгерман. По его мнению, все эти действия Минска - Минские соглашений, международная конференция «Минский диалог», встреча Основной группы МКБ —- считает Евгений Прейгерман.Формат встречи основной группы предполагает дискуссию, но не предполагает обязательную политическую конкретику, онЕсли говорить о главной для именно нашего региона теме — российско-украинском кризисе — то, скорее,отметил эксперт.сказал Евгений Прейгерман.добавил Евгений Прейгерман.