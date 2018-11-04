|
Прейгерман: Минск по-прежнему актуален как место для переговоров
Фото:gazeta.ru, Минск, август 2014 года
На заседание основной группы Мюнхенской конференции по безопасности в Минске прибыло более сотни политиков, включая глав государств и правительств, министерств иностранных дел, международных экспертов. Беларусь принимает участие в МКБ с 2006 года. Первая встреча Основной группы МКБ состоялась в 2009 году. Встречи проходят в формате эксклюзивного, закрытого диалога высокого уровня, они являются продолжением Мюнхенской конференции и традиционно задают тон последующей на ней дискуссии. Фокусом внимания Основной группы является архитектура безопасности региона, в котором проходит встреча. В 2018 году руководство МКБ предложило провести очередную встречу Основной группы в Минске, обосновав это «вкладом, который вносит Беларусь в укрепление стабильности и безопасности в регионе и возможностью собрать на белорусской площадке ключевых игроков».
Встреча проходит по правилу Chatham House, то есть участники дискуссии вправе использовать полученную информацию, но при этом ни личность, ни принадлежность докладчика или любого другого участника не могут разглашаться. Исключением на минской встрече стало лишь выступление главы белорусского государства. Александр Лукашенко снова предложил запуск «Хельсинки-2», посетовал на планы Польши по размещению американской базы, предложил услуги Беларуси в обеспечении безопасности и проведении самих выборов в Донбассе.
Удачная позиция
Участник встречи Основной группы МКБ, руководитель экспертной инициативы «Минский диалог» Евгений Прейгерман в комментарии Thinktanks.by отметил, что мероприятие такого уровня — «это еще одно признание того, что Беларусь в нынешней ситуации очень важна как площадка». «Во-первых, в пользу выбора ее для таких целей играет географическое положение само по себе, во-вторых, Беларусь — об этом говорят практически все участнгики встречи — занимает суперконструктивную позицию для всех этих геополитических дискуссий», - сказал Евгений Прейгерман. По его мнению, все эти действия Минска - Минские соглашений, международная конференция «Минский диалог», встреча Основной группы МКБ — «это все элементы укрепления и нашей собственной безопасности». «Еще пять лет назад было сложно себе представить, что в Минск будут приезжать те, кто приезжал на все эти мероприятия. Да, это не революция какая-то, но это очень важно для Беларуси», - считает Евгений Прейгерман.
Подготовка к февралю
Формат встречи основной группы предполагает дискуссию, но не предполагает обязательную политическую конкретику, он «подстроен под основную конференцию в Мюнхене, которая проходит в феврале — расчет на то, что здесь могут появиться какие-то новые идеи, а вот в Мюнхене политики уже могут как-то их более конкретизировать».
Не диалог, а демонстрация позиций
Если говорить о главной для именно нашего региона теме — российско-украинском кризисе — то «здесь был не диалог «Украина-Россия», скорее, «Россия-Запад». «И даже не диалог, я бы сказал, политики обменялись конфликтующими нарративами. Можно, конечно, усмотреть в этом и элементы диалога были, все же пусть противоречивые, но идеи и предложения по урегулированию проблемы звучали», - отметил эксперт.
Минск продолжается как мирная площадка
«Сам факт проведения такого мероприятия и приезда таких экспертов показывает, что формат Минска как переговорной площадки себя не изжил. Об истощении такого формата говорят в последнее время с точки зрения исполнения Минских соглашений, в Украине эту тему муссируют в первую очередь из-за внутриполитической ситуации — грядущих выборов. Но тут, на встрече, было практическое единогласие у всех — при чем Минск к тому, что Минские соглашения не работают? Такая постановка вопроса непрофессиональна, так как уводит нас от понимания реальности. Дискуссия об имплементации Минских соглашений имеет минимум три формата, Минск — как место встречи трехсторонней контактной группы — это только один из форматов, не самый главный. При этом Минск, отмечу, дает хоть какой-то результат — здесь идет речь о гуманитарных вопросах, экономических и инфраструктурных. Поэтому все эти разговоры о неэффективности минской площадки далеки от реальной проблематики», - сказал Евгений Прейгерман.
«На дискуссии один из участников озвучил важную мысль, - добавил Евгений Прейгерман. - Минск — важен, особенно важно сохранить гуманитарную дискуссию, которая здесь проходит, но, скорее всего, Минска недостаточно в нынешнем виде, потому что решение украинско-российского кризиса все более завязывается на глобальные противоречия между Западом и Москвой».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Важно сохранить гуманитарную дискуссию, которая проходит в Минске, но ее уже недостаточно — разрешение украинской проблемы все более завязано на глобальном...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)