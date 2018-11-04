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Задержан журналист Роман Протасевич
Роман Протасевич. Фото: Facebook
Чуть ранее журналист написал о своем задержании в твиттере:
Сейчас Протасевич находится в Первомайском РУВД.
"Дело возбуждено по ч.1 атрыкула 339 (Хулиганство), — рассказал Еврорадио задержанный журналист. — Как будто в 20-х числах сентября я ехал к девушке в Лошицу и ударил водителя автобуса. Водитель якобы опознал меня по фото".
С 1 сентября 2018 года, Роман Протасевич временно аккредитован при МИД в качестве корреспондента Еврорадио. Срок аккредитации истёк 31 октября. В середине октября минский корпункт Еврорадио обратился во внешнеполитическое ведомство для продолжения аккредитации.
5 ноября Международный федерация журналистов проводит по всему миру кампанию "Станем за журналистику", чтобы привлечь внимание к главным угрозам, с которыми сталкиваются коллеги. Главной угрозой в Беларуси в этом году стали начатые уголовные дела против известных журналистов и редакторов негосударственных медиа.
7-9 августа в редакциях TUT.BY, информагентства БелаПАН, других СМИ, а также в квартирах журналистов прошли обыски.
Были задержаны главный редактор TUT.BY Марина Золотова, редакторы портала: Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермачёнок, главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и международный обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова, собственный корреспондент Deutsche Welle Павлюк Быковский, редактор сайта газеты "Белорусы и рынок" Алексей Жуков. Их обвиняют в несанкционированном доступе к компьютерной информации государственного информагентства БелТА.
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Сегодня утром к журналисту пришли из уголовного розыска и сказали, что его задерживают за хулиганское поведение "в автобусе месяц назад".
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