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Задержан журналист Роман Протасевич

05.11.2018 08:59 — Разное | UDF  
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Роман Протасевич. Фото: Facebook
Утром 5 ноября задержан журналист Роман Протасевич. В 7:26 он позвонил главному редактору Еврорадио Павлу Свердлову и рассказал, что к нему пришли из уголовного розыска, и что он уже находится в служебном автомобиле. Причиной задержания якобы стали хулиганское поведение "в автобусе месяц назад".

Чуть ранее журналист написал о своем задержании в твиттере:



Сейчас Протасевич находится в Первомайском РУВД.

"Дело возбуждено по ч.1 атрыкула 339 (Хулиганство), — рассказал Еврорадио задержанный журналист. — Как будто в 20-х числах сентября я ехал к девушке в Лошицу и ударил водителя автобуса. Водитель якобы опознал меня по фото".

С 1 сентября 2018 года, Роман Протасевич временно аккредитован при МИД в качестве корреспондента Еврорадио. Срок аккредитации истёк 31 октября. В середине октября минский корпункт Еврорадио обратился во внешнеполитическое ведомство для продолжения аккредитации.

5 ноября Международный федерация журналистов проводит по всему миру кампанию "Станем за журналистику", чтобы привлечь внимание к главным угрозам, с которыми сталкиваются коллеги. Главной угрозой в Беларуси в этом году стали начатые уголовные дела против известных журналистов и редакторов негосударственных медиа.

7-9 августа в редакциях TUT.BY, информагентства БелаПАН, других СМИ, а также в квартирах журналистов прошли обыски.

Были задержаны главный редактор TUT.BY Марина Золотова, редакторы портала: Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермачёнок, главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и международный обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова, собственный корреспондент Deutsche Welle Павлюк Быковский, редактор сайта газеты "Белорусы и рынок" Алексей Жуков. Их обвиняют в несанкционированном доступе к компьютерной информации государственного информагентства БелТА.

 
 
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Сегодня утром к журналисту пришли из уголовного розыска и сказали, что его задерживают за хулиганское поведение "в автобусе месяц назад".
 
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