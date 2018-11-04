Задержан журналист Роман Протасевич



Роман Протасевич. Фото: Facebook

Ко мне в квартиру пришли сотрудники уголовного розыска. Забирают.



Якобы хулиганка. — Roman Protasevich (@pr0tez) November 5, 2018

Чуть ранее журналист написал о своем задержании в твиттере:Сейчас Протасевич находится в Первомайском РУВД."Дело возбуждено по ч.1 атрыкула 339 (Хулиганство), — рассказал Еврорадио задержанный журналист. — Как будто в 20-х числах сентября я ехал к девушке в Лошицу и ударил водителя автобуса. Водитель якобы опознал меня по фото".С 1 сентября 2018 года, Роман Протасевич временно аккредитован при МИД в качестве корреспондента Еврорадио. Срок аккредитации истёк 31 октября. В середине октября минский корпункт Еврорадио обратился во внешнеполитическое ведомство для продолжения аккредитации.5 ноября Международный федерация журналистов проводит по всему миру кампанию "Станем за журналистику", чтобы привлечь внимание к главным угрозам, с которыми сталкиваются коллеги. Главной угрозой в Беларуси в этом году стали начатые уголовные дела против известных журналистов и редакторов негосударственных медиа.7-9 августа в редакциях TUT.BY, информагентства БелаПАН, других СМИ, а также в квартирах журналистов прошли обыски.Были задержаны главный редактор TUT.BY Марина Золотова, редакторы портала: Анна Калтыгина, Галина Уласик и Анна Ермачёнок, главный редактор БелаПАН Ирина Левшина и международный обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова, собственный корреспондент Deutsche Welle Павлюк Быковский, редактор сайта газеты "Белорусы и рынок" Алексей Жуков. Их обвиняют в несанкционированном доступе к компьютерной информации государственного информагентства БелТА.