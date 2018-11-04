Указ Лукашенко: сдавать бутылки через автоматы



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Владимир Кухарев уточнил, что проделана подготовительная работа по внедрению в стране депозитной (залоговой) системы сбора тары (стеклянные и ПЭТ-бутылки, металлическая банка из-под напитков). По его словам, ужеПо словам вице-премьера, сейчас осуществляется поиск потенциального инвестора и прорабатываются условия его участия в создании и управлении такой системой. После этого работа над названным проектом будет завершена.Вице-премьер заявил, что в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами главной задачей стоит повышение эффективности и уровня использования этих отходов. Сейчас отрабатываются новые для страны технологии, в первую очередь по энергетическому их использованию, реорганизации системы сбора вторичных материальных ресурсов за счет внедрения депозитной (залоговой) системы обращения тары, строительства объектов по компостированию органической части коммунальных отходов.Белорусские пивовары ранее предлагали повременить с запуском депозитной системы сбора тары.Напомним, ранее планировалось, что в Беларуси к 2020 году введут депозитно-залоговую систему обращения с тарой. То есть мы сразу будем платить за тару какую-то определенную сумму — залог, а потом сдавать бутылки и банки в тароматы (специальные автоматы) и возвращать деньги за них. Это поможет увеличить объем использования вторичных материальных ресурсов, а некоторым даст возможность заработать.— У нас есть государственная программа «Комфортное жилье и благоприятная среда» до 2020 года. Депозитно-залоговая система должна появиться ориентировочно к этому времени, — рассказывала ранее директор госучреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» Наталья Гринцевич. — Наша система будет работать так, как и во всем мире. В крупных магазинах появятся фандоматы — автоматы по приему алюминиевых банок и пластиковых бутылок, и тароматы, а также будут открыты центры ручной сдачи.И тароматы, и центры будут принимать только те бутылки, которые занесут в специальную базу, то есть на которые будет распространяться депозитно-залоговая система.— Будет установлена специальная программа, в которую занесут производителей и импортеров — участников этой системы, — поясняет директор. — Каждому виду бутылки присвоят параметры, которые таромат будет считывать. Если бутылка занесена в систему, аппарат ее принимает. Если ее не будет в базе, таромат не возьмет ее. К примеру, кто-то привез напиток из дьюти-фри в эксклюзивной бутылке, она не попала в систему, автомат ее не идентифицирует и, соответственно, не примет. Тогда ее можно будет выбросить в контейнер для стеклянной тары либо отнести в обычный приемный пункт и сдать на стеклобой.Сейчас в Беларуси на разные бутылки установлена разная цена. От водки — по 5 копеек, «фаусты» (из-под плодово-виноградного вина, 0,7 литра) — по 15 копеек, пивные — по 8 копеек. Принимают и банки. За трехлитровые дают 20 копеек, а за пол-литровую — 5 копеек.