

Иллюстративное фото. Снимок: skarbnica.by​



"Монтаж каркаса елки мы традиционно начинаем во второй половине ноября, примерно в 20-х числах месяца. Елка будет немного отличаться от предыдущих, это факт. В техническом исполнении это будет все такая же каркасная конструкция из искусственной сосны, но украшена она будет иным, более современным образом", — рассказывают Еврорадио в агентстве "Минскреклама".

"Наша работа начинается сразу после того, как елка украшается обычными елочными игрушками. Тогда уже наш "Горсвет" подключает иллюминацию, гирлянды и так далее. Но конечный срок установки всех елок в городе — 15 декабря.



Что касается главной елки страны, то на ней будут изменения. Вместо обычных световых гирлянд будет использована так называемая "пиксельная" гирлянда, на которой каждый пиксель будет управляться. Будет образован световой экран. Теперь благодаря такой гирлянде можно будет показывать надписи, рисунки или даже изображения героев мультфильмов! Так что будет однозначно интереснее и веселее, особенно для детей".

Елочным декором в этом году займется государственное предприятие "Мингорсвет". Как рассказал "Еврорадио", начальник производственно-технического отдела организации, в этом году будут сюрпризы: