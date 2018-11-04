Советские вибраторы: секс был. Да еще какой

Говорят, что в СССР секса не было, но все мы знаем, что он, конечно же, был. Более того, в Советском Союзе производили и продавали товары для секса. Правда, предметы интимного назначения обычно завуалировали названиями вроде «массажер для бодрости и тонуса и мышц» или «массажер для лица и шеи».



Товары для интимного досуга продавались в обычных аптеках. Но помимо банальных презервативов там можно было найти массу того, что сегодня доступно только в секс-шопах. Но сначала все-таки о презервативах.





Просто так воспользоваться презервативом было невозможно — до конца 80-х годов изделия Баковского завода продавались в обсыпке из талька. Их нужно было смазать лубрикантом, в качестве которого использовался медицинский или косметический вазелин. Он также продавался в аптеке.Но помимо вполне себе естественных презервативов, в аптеках (в отделе приборов и оборудования) продавались и товары для одиноких женщин — вибраторы. Вот, например, электромассажер «Пульсар» с изогнутой рукояткой и несколькими съемными резиновыми насадками. Интересно, что рукоятка у массажера изогнута в точности как у современных секс-девайсов.Электромассажер «Бодрость» имел четыре насадки и стоил 20 советских рублей.А это «Электромассажер ВП-1 для поднятия тонуса мышц». Он выполнен в игривом ярко-розовом цвете, имеет также четыре резиновые насадки разной формы и использовался советскими женщинами для тех самых целей.Также был прибор «Тонус-1» с пятью различными насадками и вибрацией частотой в 50 герц и различные образцы электромассажеров под названиями «ВМП», «Харьковчанка», «Эльво», «Чародей».А вот братские социалисты-поляки не стали прятаться за более-менее сдержанными формами и выпустили самый настоящий вибратор под названием «Аппарат для массажа туристический». Это название было придумано для того, чтобы оправдать отсутствие провода, который мешал бы упражнениям, — прибор работал от двух батареек R14.Купить польский массажер можно было и в СССР, правда только по блату.Но даже в инструкции к такому кричащему инструменту не было написано ничего об интимном использовании. Да и зачем? К картошке тоже не прилагается бумажка со способом применения. Всем и так все ясно.