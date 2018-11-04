В Беларуси могут ввести ограничения на фото- и видеосъемку

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Конституционный суд (КС) Беларуси поручил правительству подготовить законопроект, регулирующий права граждан на фото и видео со своим изображением. Согласно документу, опубликованному на правовом портале Беларуси в субботу, 3 ноября, КС считает, что внешний облик человека и- например, в произведении искусства, на фотографии или в видеозаписи - относятсяВ Гражданском кодексе Беларуси имеется правовой дефект, обусловленный отсутствием правового механизма обеспечения каждому охраны его изображения, что может привести к нарушению конституционных прав, свобод и законных интересов граждан, констатирует КС.В обращении Белорусской республиканской коллегии адвокатов, которое приводит суд, отмечается, что распространение фото и видео в СМИ и интернетераждан., - говорится в документе. В частности, Общественный совет при МВД Беларуси считает необходимым обеспечить право сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих на защиту от вмешательства в личную жизнь, в том числе, при исполнении служебных обязанностей.