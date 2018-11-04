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Марголин: Лукашенко отводит правительству роль подсобного рабочего

05.11.2018 08:02 — Разное | UDF  
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Цены на нефть, благосклонность МВФ, железная дисциплина: от чего зависит экономический подъем Беларуси?

Всемирный банк прогнозирует снижение роста белорусской экономики до 2-2,5% в год.

– Когда действие эффекта низкой базы 2017 года прекратится, экономический рост замедлится, – сообщила экономист ВБ Марина Сидоренко. Накануне, Европейский банк реконструкции и развития подтвердил свой прогноз по росту ВВП Беларуси в 2018 году на уровне 3%, но ухудшил оценку экономического роста в стране в 2019 году с 3% до 2,5%.

Почему?

– Нет притока инвестиций, или каких-то благоприятных сопутствующих условий в виде дорожающей нефти. Поэтому и предпосылок для ускорения роста белорусской экономики не наблюдается, – отмечает экономист Лев Марголин.

– Какие факторы больше всего сейчас влияет на белорусскую экономику?

– В первую очередь, отсутствие инвестиций, уменьшение производительности труда. Также немаловажное значение имеет цена на нефть и попытки перехитрить российских союзников на нефтяном и нефтегазовом поле.

Вообще, проще сказать, что не оказывает влияния на нашу экономику, поскольку в современном мире все взаимосвязано.

– Могут ли власти изменить ситуацию в лучшую сторону?

– Сделать более благоприятными внешние факторы белорусское руководство не в силах.

Для изменения внутренних условий, который могли бы дать устойчивый рост, привлечь инвестиции, необходимо реформирование экономики, политической системы, судебной власти. Но Александр Лукашенко отводит правительству роль подсобного рабочего. Стратегией занимается сам. А какой стратег из Лукашенко, мы за 25 лет его правление сумели убедиться.

– На ваш взгляд, реально ли убедить Лукашенко меньше вмешиваться в экономику?

– Периодически он пробует перекрашиваться, но проходит незначительное время, и его реальная сущность снова вылезает. В чем нельзя ему отказать, так это в последовательности. Он как был директором совхоза, так, по сути, им и остался. Он не понимает других вариантов воздействия на экономику, кроме жесточайшего спроса, наведения дисциплины.

– Как сказывается на экономике Беларуси зависимость от России?

– Если бы Россия показывала сегодня чудеса роста, то и Беларусь, наверное, могла бы пойти прицепным вагончиком. Хотя, в последние годы белорусская экономика теряет свою конкурентоспособность даже на российском рынке. На российском поле белорусская промышленность проигрывает китайцам, европейцам и другим производителям.

В России худо-бедно, но какой-то капитализм, рыночная экономика, куда вкладываются в основном частные деньги.

Но наши восточные соседи находятся под санкциями, поэтому ждать в России значительного экономического роста не стоит.

– Может ли Беларусь сегодня рассчитывать на помощь со стороны Запада?

– На этот вопрос ответили представители белорусского правительства, когда заявили, что на 2019 год тема сотрудничества с Международным валютным фондом закрыта. А сотрудничество с МВФ – это не только кредиты, но и сигнал для всех остальных. Пока фонд не даст отмашку, ни Евросоюз, ни международные банки на Беларусь даже не посмотрят. А чтобы это произошло, нужны хотя бы такие реформы как ликвидация перекрестного субсидирования в тарифах ЖКХ, приватизация государственных предприятий или решение вопроса с их управлением.

 
 
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Цены на нефть, благосклонность МВФ, железная дисциплина: от чего зависит экономический подъем Беларуси?
 
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