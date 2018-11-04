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Российский политтехнолог Станислав Белковский снова выступит в Минске

05.11.2018 09:38 — Разное | Tut.by  
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Публицист, участник программы «Белковский. Прямая линия» телеканала «Дождь», автор еженедельной передачи «Русская провокация» на радиостанции «Эхо Москвы» Станислав Белковский выступит в малом зале КЗ Минск 17 декабря.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

С весны 2016 года Станислав Белковский, известный в определенных местах и временах как политолог, играл в Москве, Санкт-Петербурге и некоторых зарубежных частях мира свой моноспектакль «Откровения русского провокатора»: на сцене он был актером и автором импровизированного текста. В 2017 году зрителям был представлен новый спектакль «Законы Белковского, или Русская смерть». Теперь эта постановка переписана, переосмыслена и приобрела более точное название: «Законы Белковского, или Эра Водолея».

За долгую карьеру в области революций, войн, провокаций, писательства, публицистики, телевидения, любви Белковский накопил много знаний, которые и легли в основу нового спектакля. Законов, принципов и коэффициентов Белковского всего 127. Но это слишком много, чтобы уместиться в одно вечернее представление. На сцене будут представлены семнадцать, но самых важных: с иллюстрациями, сценами и видениями из жизни.

На фоне белковских законов, принципов и формул будет дана устрашающая картина наступившей эры Водолея: ее идеи, технологии, ослабление государства и иерархических структур, рост влияния сетевых структур во всех их формах и проявлениях, политкорректность, толерантность, прозрачность, сингулярность, модернизация религий, сближение религии, науки и искусства почти что до степени неразличения.

Отдельной темой останется русская смерть, Белковский попытается дать вам ее этику, психологию и метафизику. Наконец, вишенка на торте — «Пятый срок» во многих смыслах: прошлых, настоящих и будущих. После спектакля — живое общение и ответы на ваши вопросы, какими бы эти вопросы ни были.

Когда: 17 декабря, 19.00.

Где: малый зак .

Сколько: от 25 до 95 руб.

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3 ноября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парные билеты на концерт Елены Темниковой, который состоится 17 ноября во Дворце спорта. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 9 ноября.

 
Теги: Минск
 
 
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Публицист даст лекцию 17 декабря в малом зале КЗ Минск.
 
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