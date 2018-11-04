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В Сенно начинается суд по делу об организации заказного убийства девушки

05.11.2018 08:04 — Разное | БелТА  
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В Сенно начинается суд по делу об организации заказного убийства девушки
Фото из архива

5 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В суде Сенненского района сегодня начинается рассмотрение резонансного уголовного дела об организации заказного убийства 21-летней девушки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Витебского областного суда.

Обвиняемым по делу проходит 51-летний гражданин Армении. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п.4 ст.16, ч.3 ст.147 УК (организация совершения умышленного причинения тяжкого телесного повреждения, то есть повреждения, опасного для жизни, повлекшего за собой потерю зрения, какого-либо органа, утрату органом его функций, совершенное способом, носящим характер мучения и истязания, по найму, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Информация о том, что проживающий в г.п. Богушевск Сенненского района гражданин Армении активно ищет исполнителя для заказного убийства, стала известна правоохранителям весной текущего года. Целью наемного убийцы должна была стать 21-летняя односельчанка. Ее жизнь заказчик оценил в $1 тыс.

Мужчина в мае 2017 года потерял 16-летнего сына в ДТП. Автомобилем Ford Focus управляла та самая девушка. На закруглении дороги Ford зацепил обочину, водитель потеряла контроль, и машину вынесло на встречную полосу, где на полной скорости произошло столкновение с "Нивой". От полученных травм 17-летняя пассажирка Ford Focus скончалась на месте, а вечером в больнице умер и 16-летний парень. Виновником ДТП была признана водитель Ford. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с направлением в исправительную колонию-поселение в Гомельской области.

Отец погибшего парня решил отомстить виновнице аварии. Правоохранители установили гражданина Беларуси, которому заказчик предложил убить девушку. Тот проживал в России. Дальше события развивались под контролем оперативных сотрудников.

Заказчик обсуждал все вопросы только при личных встречах. Мучительная смерть была одним из необходимых условий договора. В качестве доказательства выполненной работы "киллер" предоставил фотографию жертвы с отчленением конечности, изготовленную оперативниками при помощи фотомонтажа.

После того как заказчик детально обговорил условия последующей оплаты выполненной работы, он был задержан.

Обвиняемый ранее судим не был.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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5 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В суде Сенненского района сегодня начинается рассмотрение резонансного уголовного дела об организации заказного...
 
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