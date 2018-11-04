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Белорус завоевал бронзу на чемпионате мира по тяжелой атлетике
05.11.2018 09:20 — Разное | Ежедневник
Фото: sportfpb.by
Белорусский тяжелоатлет Вадим Лихорад выиграл бронзовую медаль чемпионата мира по тяжелой атлетике, который проходит в Ашхабаде.
Спортсмен выступал в категории до 73 кг и показал в рывке результат 156 кг, в толчке – 187 кг. В сумме Лихорад набрал 343 кг. Золото завоевал китайский тяжелоатлет, чемпион мира Ши Чжиону – 360 кг в двоеборье (164 кг в рывке и 196 кг в толчке). Серебро досталось южнокорейцу Чжеонсику Вону – 348 кг (153 + 195).
Эта первая награда сборной Беларуси на нынешнем мировом первенстве.
За сборную Беларуси также выступят Петр Асаенок, Игорь Лозко (оба - 81 кг) и Сюзанна Володько (64 кг).
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Белорусский тяжелоатлет Вадим Лихорад выиграл бронзовую медаль чемпионата мира по тяжелой атлетике, который проходит в Ашхабаде.
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