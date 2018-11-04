Белорус завоевал бронзу на чемпионате мира по тяжелой атлетике



Фото: sportfpb.by

Белорусский тяжелоатлет Вадим Лихорад выиграл бронзовую медаль чемпионата мира по тяжелой атлетике, который проходит в Ашхабаде.

Спортсмен выступал в категории до 73 кг и показал в рывке результат 156 кг, в толчке – 187 кг. В сумме Лихорад набрал 343 кг. Золото завоевал китайский тяжелоатлет, чемпион мира Ши Чжиону – 360 кг в двоеборье (164 кг в рывке и 196 кг в толчке). Серебро досталось южнокорейцу Чжеонсику Вону – 348 кг (153 + 195).

Эта первая награда сборной Беларуси на нынешнем мировом первенстве.

За сборную Беларуси также выступят Петр Асаенок, Игорь Лозко (оба - 81 кг) и Сюзанна Володько (64 кг).