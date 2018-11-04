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В Кобринском районе пьяный бесправник на Audi насмерть сбил велосипедиста и скрылся

05.11.2018 09:51 — Разное | Tut.by  
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В Кобринском районе велосипедист погиб под колесами легковушки. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Смертельная авария произошла 4 ноября, в 18.00, в агрогородке Повитье. По предварительной информации, 23-летний местный житель на Audi двигался по улице Советской и напротив дома № 70 совершил наезд на 21-летнего односельчанина, который ехал на велосипеде по краю проезжей части. Водитель с места аварии скрылся, но был задержан по месту жительства.

В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия. Выяснилось, что водитель Audi был пьян и не имел права управления автомобилем.

РОСК возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель задержан в порядке ст. 108 УПК.

 
 
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Смертельная авария произошла 4 ноября, в 18.00, в агрогородке Повитье.
 
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