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В Кобринском районе пьяный бесправник на Audi насмерть сбил велосипедиста и скрылся
В Кобринском районе велосипедист погиб под колесами легковушки. Об этом
Смертельная авария произошла 4 ноября, в 18.00, в агрогородке Повитье. По предварительной информации, 23-летний местный житель на Audi двигался по улице Советской и напротив дома № 70 совершил наезд на 21-летнего односельчанина, который ехал на велосипеде по краю проезжей части. Водитель с места аварии скрылся, но был задержан по месту жительства.
В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался на месте происшествия. Выяснилось, что водитель Audi
РОСК возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель задержан в порядке ст. 108 УПК.
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Смертельная авария произошла 4 ноября, в 18.00, в агрогородке Повитье.
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