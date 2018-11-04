Внимание, розыск! Под Брестом автомобиль насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП

В деревне Братылово Брестского района неустановленный автомобиль насмерть сбил мужчину, водитель с места аварии скрылся. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 4 ноября, около 20.00. По предварительной информации, неустановленный автомобиль ехал по улице Трудовой со стороны деревни Черни. Напротив дома № 13 он совершил наезд на шедшего в попутном направлении по встречной полосе 29-летнего мужчину.

В результат ДТП пешеход от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. Водитель с места аварии уехал.

ГАИ Брестской области просит граждан, располагающих какой-либо информацией о ДТП, сообщить по телефону 8 0162 41-44-44 или 102.