|
Внимание, розыск! Под Брестом автомобиль насмерть сбил пешехода и скрылся с места ДТП
В деревне Братылово Брестского района неустановленный автомобиль насмерть сбил мужчину, водитель с места аварии скрылся. Об этом сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.
Авария произошла 4 ноября, около 20.00. По предварительной информации, неустановленный автомобиль ехал по улице Трудовой со стороны деревни Черни. Напротив дома № 13 он совершил наезд на шедшего в попутном направлении по встречной полосе 29-летнего мужчину.
В результат ДТП пешеход от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. Водитель с места аварии уехал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Смертельный наезд произошел 4 ноября, около 20.00, в деревне Братылово.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)