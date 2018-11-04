ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Личный прием граждан проведет председатель облисполкома А.В.Лис

05.11.2018 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A
>

  По предварительной записи в ноябре 2018 года в Пинском райисполкоме председателем Брестского областного исполнительного комитета Лисом Анатолием Васильевичем планируется проведение личного приема граждан и представителей юридических лиц.

  Предварительная запись будет осуществляться 5 ноября 2018 года с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30  по телефону (8 0162) 21-51-47  (Брестский облисполком).

  Дополнительную справочную информацию можно получить в отделе по работе с обращениями граждан и юридических лиц Брестского облисполкома по телефону (8 0162) 21-55-17 в рабочее время.



 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  По предварительной записи в ноябре 2018 года в Пинском райисполкоме председателем Брестского областного исполнительного комитета Лисом Анатолием Васильевичем...
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко посетил городской поселок Болбасово в Оршанском районе (ВИДЕО)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.11.2018
Пинский Вестник
Газета Авангард
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика