ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

За езду без уплаты дорожного сбора предлагается увеличить его вдвое

05.11.2018 10:07 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
За езду без уплаты дорожного сбора предлагается увеличить его вдвое
БЕЛТА

Госпошлина за допуск к участию в дорожном движении будет неналоговым платежом, контроль за ездой без такого разрешения сохранится. Предложено выставлять нарушителям к уплате сбор в двукратном размере. Об этом заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович.

За езду без уплаты дорожного сбора предлагается увеличить его вдвое "Белтехосмотр" поддерживает идею изменить порядок уплаты дорожного сбора

"В первую очередь этот так называемый транспортный налог не будет являться налоговым платежом. Будет плата за доступ к дорожному движению, не привязанная к техническому осмотру транспортного средства", - пояснил Максим Ермолович. По его словам, это исключает возможность применения каких-либо штрафов к плательщику в случае неуплаты сбора. "Но ответственность за участие в дорожном движении без уплаты предусмотрена. Если выявлены такие факты, то в повышенном размере (пока предлагается в двукратном) эта плата будет выставляться физическому лицу", - отметил министр.

Платить сбор за право на доступ к дорожному движению водители смогут через систему ЕРИП - на период от 1 месяца. Сумма высчитывается автоматически самой системой на основании данных о транспортном средстве. Информация об уплате передается соответствующим структурам, заинтересованным государственным органам.

"Система контроля сохраняется, но предполагает уже совсем новый порядок, в том числе с использованием систем фотофиксации, видеонаблюдения", - добавил Максим Ермолович.

Источник: БЕЛТА.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Госпошлина за допуск к участию в дорожном движении будет неналоговым платежом, контроль за ездой без такого разрешения сохранится.
 
Новости дня
Новости разные
 
Девять убитых владельцев жилья: в Москве задержали банду черных риелтеров
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.11.2018
Пинский Вестник
Газета Авангард
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика