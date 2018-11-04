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Глава МВФ уверена, что Китай изменил всю мировую экономику

05.11.2018 09:59 — Разное | Аргументы и факты  
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Глава МВФ уверена, что Китай изменил всю мировую экономику
Aly Song © / Reuters

Китай смог изменить всю мировую экономику, считает глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. 

Глава МВФ уверена, что Китай изменил всю мировую экономику Мухи, тигры и лисы. Как в Китае борются с коррупцией?
Как пишет ТАСС, в понедельник Лагард посетила церемонию открытия Первого международного импортного ЭКСПО в Шанхае.

Глава МВФ отметила, что Китай изменил и себя, и всю мировую экономику «посредством торговли, тяжелой работы» и реформ.

Также Лагард высказалась и по поводу торговой войны США и Китая. «От имени МВФ я обратилась ко всем сторонам с призывом снять накал и решить существующие торговые споры, пока действующая система торговли не разрушена», – отметила глава фонда.

К слову, первое импортное ЭКСПО в Шанхае продлится до 10 ноября. В нем участвуют порядка 2,8 тысяч компаний из 130 стран и регионов мира.

 
 
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Кристин Лагард посетила церемонию открытия Первого международного импортного ЭКСПО в Шанхае
 
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