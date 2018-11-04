Глава МВФ уверена, что Китай изменил всю мировую экономику

Китай смог изменить всю мировую экономику, считает глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

Глава МВФ отметила, что Китай изменил и себя, и всю мировую экономику «посредством торговли, тяжелой работы» и реформ.

Также Лагард высказалась и по поводу торговой войны США и Китая. «От имени МВФ я обратилась ко всем сторонам с призывом снять накал и решить существующие торговые споры, пока действующая система торговли не разрушена», – отметила глава фонда.

К слову, первое импортное ЭКСПО в Шанхае продлится до 10 ноября. В нем участвуют порядка 2,8 тысяч компаний из 130 стран и регионов мира.