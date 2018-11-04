ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Арина Соболенко поднялась на 11-е место в рейтинге WTA

05.11.2018 09:22 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Арина Соболенко поднялась на 11-е место в рейтинге WTA
@connecticutopen / twitter.com


Белоруска Арина Соболенко занимает 11-е место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает БЕЛТА.

Арина Соболенко поднялась на 11-е место в рейтинге WTA Арина Соболенко не смогла пробиться в полуфинал турнира в Чжухае

На прошлой неделе Арина Соболенко перед турниром в китайском Чжухае занимала 12-ю позицию. Там она одержала одну победу и потерпела одно поражение, после чего поднялась на одну строку, набрав 3245 очков.

Александра Саснович по-прежнему находится на 30-м месте (1570 очков), Виктория Азаренко занимает 51-ю позицию (1051), у Веры Лапко 65-е место (896). В парном рейтинге белоруска Лидия Морозова занимает 41-е место.

В тройке лидеров изменений не произошло - впереди по-прежнему румынка Симона Халеп, второй идет немка Ангелика Кербер, на третьем месте датская теннисистка Каролин Возняцки. Победительница турнира в Чжухае австралийка Эшли Барти поднялась с 19-й на 15-позицию.

Мужской рейтинг возглавляет серб Новак Джокович (8045), вторым идет испанец Рафаэль Надаль (7480), замыкает тройку лидеров швейцарец Роджер Федерер (6020).

Из белорусских теннисистов выше всех Илья Ивашко, который имеет 645 баллов и находится на 88-м месте. В парном рейтинге Максим Мирный занимает 55-ю позицию.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошлой неделе Арина Соболенко занимала 12-ю позицию.
 
Новости дня
Новости разные
 
Тэмпература панізіцца, ападкаў паменшае
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.11.2018
Пинский Вестник
Газета Авангард
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика