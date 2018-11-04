Илон Маск опубликовал видео из подземного тоннеля под Лос-Анджелесом

Глава компании The Boring Company Илон Маск заявил, что преодолел полностью новый подземный тоннель под Лос-Анджелесом и опубликовал видео оттуда.

«Преодолел весь тоннель Boring Co под Лос-Анджелесом сегодня вечером. Тревожно долго» , — написал бизнесмен на своей странице в Twitter.

Ранее Маск анонсировал, что тоннель откроется 10 декабря.

Напомним, что в июне этого года компания закончила прокладку и строительство участка протяженностью более 4,3 км. По словам Маска, после начала эксплуатации тоннеля приоритет будет отдан пешеходам и велосипедистам.