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Илон Маск опубликовал видео из подземного тоннеля под Лос-Анджелесом

05.11.2018 08:55 — Разное | Аргументы и факты  
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Илон Маск опубликовал видео из подземного тоннеля под Лос-Анджелесом
Heisenberg Media / Flickr.com

Глава компании The Boring Company Илон Маск заявил, что преодолел полностью новый подземный тоннель под Лос-Анджелесом и опубликовал видео оттуда.

«Преодолел весь тоннель Boring Co под Лос-Анджелесом сегодня вечером. Тревожно долго» , — написал бизнесмен на своей странице в Twitter.

 

 

Ранее Маск анонсировал, что тоннель откроется 10 декабря.

Напомним, что в июне этого года компания закончила прокладку и строительство участка протяженностью более 4,3 км. По словам Маска, после начала эксплуатации тоннеля приоритет будет отдан пешеходам и велосипедистам.

 
 
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Ранее анонсировалось открытие тоннеля, назначенное на 10 декабря
 
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