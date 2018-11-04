Девять убитых владельцев жилья: в Москве задержали банду черных риелтеров

Следственный комитет РФ сообщил о задержании 16 человек — 8 мужчин и 8 женщин находили одиноких, убивали сразу или похищали и пытали, пока не подпишут документы, пишут российские СМИ.

Во главе банды стоял 34-летний житель Тверской области, риэлтор Роман Шугаибов.

Стоп-кадр программы ВЕСТИ

Как установило следствие , Шугаибов подобрал помощников среди своего ближайшего окружения, лично ставил перед ними задачи, разрабатывал планы совершения преступлений, сам совершал их и занимался распределением доходов, полученных в результате деятельности банды. Преступления совершались пять лет, до 2018 года.

Члены группы «черных риэлторов» искали одиноких людей, ведущих асоциальный образ жизни и склонных к употреблению алкоголя, но при этом являющихся собственниками квартир в Москве. Их обманом лишали прав на недвижимость, после чего убивали. Уточняется, что своих жертв участники банды расстреливали, закапывали живыми в землю или топили в реке, после чего хоронили тела, чтобы скрыть преступления.

Следователи нашли 9 жертв бандитов. Не исключено, что погибших намного больше.

Пока признательные показания, и очень подробные, дал только главарь банды, остальные упорно изображают жертв и уверяют, что ничего не знали.

Соседи убитых говорят, что перед тем, как хозяева квартир исчезали, у них появлялись новые друзья, которые регулярно приходили со спиртным. А потом сосед пропал.

Не все жертвы были сговорчивы. Несговорчивых похищали даже из больниц. Хоронили в старых могилах — действовали по схеме могилевских риелторов . И остановится не могли.

Могилевских бандитов приговорили к смертной казни. В России Роману Шугаибову грозит пожизненный срок. Как и подельникам.