ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Девять убитых владельцев жилья: в Москве задержали банду черных риелтеров

05.11.2018 10:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Следственный комитет РФ сообщил о задержании 16 человек — 8 мужчин и 8 женщин находили одиноких, убивали сразу или похищали и пытали, пока не подпишут документы, пишут российские СМИ.

Во главе банды стоял 34-летний житель Тверской области, риэлтор Роман Шугаибов.

Стоп-кадр программы ВЕСТИ

Как установило следствие, Шугаибов подобрал помощников среди своего ближайшего окружения, лично ставил перед ними задачи, разрабатывал планы совершения преступлений, сам совершал их и занимался распределением доходов, полученных в результате деятельности банды. Преступления совершались пять лет, до 2018 года.

Члены группы «черных риэлторов» искали одиноких людей, ведущих асоциальный образ жизни и склонных к употреблению алкоголя, но при этом являющихся собственниками квартир в Москве. Их обманом лишали прав на недвижимость, после чего убивали. Уточняется, что своих жертв участники банды расстреливали, закапывали живыми в землю или топили в реке, после чего хоронили тела, чтобы скрыть преступления.

Следователи нашли 9 жертв бандитов. Не исключено, что погибших намного больше.

Пока признательные показания, и очень подробные, дал только главарь банды, остальные упорно изображают жертв и уверяют, что ничего не знали.

Соседи убитых говорят, что перед тем, как хозяева квартир исчезали, у них появлялись новые друзья, которые регулярно приходили со спиртным. А потом сосед пропал.

Не все жертвы были сговорчивы. Несговорчивых похищали даже из больниц. Хоронили в старых могилах — действовали по схеме могилевских риелторов. И остановится не могли.

Могилевских бандитов приговорили к смертной казни. В России Роману Шугаибову грозит пожизненный срок. Как и подельникам.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи предполагают, что жертв за пять лет может быть больше.
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава МВФ уверена, что Китай изменил всю мировую экономику
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Газета Авангард
Лоевский край
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.11.2018
Пинский Вестник
Газета Авангард
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика