Белорусские пловцы завоевали четыре медали на этапе Кубка мира в Пекине

Илья Шиманович и Евгений Цуркин принесли в копилку сборной Беларуси по плаванию по две медали пятого этапа Кубка мира в Пекине, сообщает пресс-служба Белорусской федерации плавания.



Илья Шиманович, Артем Мачекин, Евгений Цуркин, Никита Цмыг. Фото: blrswimming.by

На дистанции 100 м баттерфляем Евгений Цуркин показал второй результат (50,84), уступив лишь китайцу Ли Чжухао (50,74) и японцу Кейта Сунаме (50,88). Также в активе Цуркина бронза на дистанции 50 м баттерфляем (22,88). Золото здесь завоевал Владимир Морозов из России (22,27), серебряным призером стал Майкл Эндрю из США (22,76). Евгений Цуркин также принял участие в заплывах на дистанциях 50 м вольным стилем (17-е место, 22,56), 50 м на спине (14-е, 25,46) и 200 м баттерфляем (7-е место, 1.56,47).

Илья Шиманович стал дважды обладателем бронзы на дистанциях 50 и 100 м брассом. «Полтинник» спортсмен проплыл за 26,22. Сильнее оказались россиянин Кирилл Пригода (26,02) и американец Майкл Эндрю (26,15). На стометровой дистанции белорусский пловец показал результат 57,10. На высшую ступень пьедестала тут поднялся россиянин Кирилл Пригода (56,61), серебряная награда досталась китайцу Янь Цзыбэю (57,01). Также Шиманович в течение трех дней соревнований проплыл дистанции 200 м брассом (5-е место, 2.04,95) и 100 м вольным стилем (21-е место, 49,85).



Илья Шиманович и Евгений Цуркин. Фото: blrswimming.by

Никите Цмыгу не удалось подняться выше 5-й строки итогового протокола. На всех дистанциях спортсмен показал пятый результат: 50 м на спине (24,09) и 100 м на спине (52,59) и 200 м на спине (1.54,14).

Артем Мачекин один раз попал в финал этапа Кубка мира на 100 м вольным стилем, где стал 8-м (48,39). Также белорусский пловец стал 10-м и 12-м на дистанциях 50 м вольным стилем (22,28) и баттерфляем (23,91).

Пятый этап Кубка мира по плаванию в 25-метровом бассейне в Пекине завершился. Следующий этап пройдет с 9 по 11 ноября в Токио, а завершится розыгрыш турнира 15−17 ноября в Сингапуре.