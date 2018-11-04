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С 5 по 9 ноября пройдут плановые отключения электроэнергии

05.11.2018 — Разное | Навiны Палесся  
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С 5 по 9 ноября пройдут плановые отключения электроэнергии
Столинский район электрических сетей просит проинформировать население о плановых отключениях электроэнергии в период с 5 по 9 ноября 2018  в населенных пунктах Столинского района.

Планируемая дата отключения Планируемое время отключения Населенный пункт Улицы населенного пункта Причина отключения
5.11.2018 900 – 1700 д.Лучица   Замена КТП
5.11.2018 900 – 1700 д.Нечатово   Замена КТП
6,8,9.11.2018 900 – 1700 д.Видибор Кирова, Привокзальная Замена вводов
6.11.2018 900 – 1600 г.Столин «Новый поселок»   Замена траверс на ВЛ-10кВ
8.11.2018 900 – 1700 д.Н.Поселок Заводская Замена опор ВЛ
8.11.2018 900 – 1700 г.Столин Красноармейская 60-76

Солнечная 1-18

Чкалова 47-48

 Замена опор ВЛ
8.11.2018 900 – 1700 д.Маньковичи Вишневая, Школьная

Пионерская, Белорусская

 Замена опор ВЛ
9.11.2018 900 – 1700 д.В.Теребежов Гагарина, Советская

Пер.Школьный

Пер.Садовый

 Чистка трассы ВЛ

В Столинском РЭС поменялись телефонные номера:

       Дежурная 144 или 22-1-02

       Абонентский отдел 22-3-43

       Энергоинспекция 2-20-61

       Начальник РЭС 22-3-47

       Гл.инженер РЭС 6-14-33

       Зам.начальника РЭС 6-19-75

       Одно окно 22-1-25

В течении указанного периода по независящим от Столинского района электросетей возможны изменения в графике плановых отключений.

Приносим свои извинения за предоставленные вам неудобства.     

 
 
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Столинский район электрических сетей просит проинформировать население о плановых отключениях электроэнергии в период с 5 по 9 ноября 2018  в населенных
 
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