С 5 по 9 ноября пройдут плановые отключения электроэнергии



Столинский район электрических сетей просит проинформировать население о плановых отключениях электроэнергии в период с 5 по 9 ноября 2018 в населенных пунктах Столинского района.

Планируемая дата отключения Планируемое время отключения Населенный пункт Улицы населенного пункта Причина отключения 5.11.2018 900 – 1700 д.Лучица Замена КТП 5.11.2018 900 – 1700 д.Нечатово Замена КТП 6,8,9.11.2018 900 – 1700 д.Видибор Кирова, Привокзальная Замена вводов 6.11.2018 900 – 1600 г.Столин «Новый поселок» Замена траверс на ВЛ-10кВ 8.11.2018 900 – 1700 д.Н.Поселок Заводская Замена опор ВЛ 8.11.2018 900 – 1700 г.Столин Красноармейская 60-76 Солнечная 1-18 Чкалова 47-48 Замена опор ВЛ 8.11.2018 900 – 1700 д.Маньковичи Вишневая, Школьная Пионерская, Белорусская Замена опор ВЛ 9.11.2018 900 – 1700 д.В.Теребежов Гагарина, Советская Пер.Школьный Пер.Садовый Чистка трассы ВЛ

В Столинском РЭС поменялись телефонные номера:

Дежурная 144 или 22-1-02

Абонентский отдел 22-3-43

Энергоинспекция 2-20-61

Начальник РЭС 22-3-47

Гл.инженер РЭС 6-14-33

Зам.начальника РЭС 6-19-75

Одно окно 22-1-25

В течении указанного периода по независящим от Столинского района электросетей возможны изменения в графике плановых отключений.

Приносим свои извинения за предоставленные вам неудобства.