С 5 по 9 ноября пройдут плановые отключения электроэнергии

Столинский район электрических сетей просит проинформировать население о плановых отключениях электроэнергии в период с 5 по 9 ноября 2018 в населенных пунктах Столинского района.
|Планируемая дата отключения
|Планируемое время отключения
|Населенный пункт
|Улицы населенного пункта
|Причина отключения
|5.11.2018
|900 – 1700
|д.Лучица
|Замена КТП
|5.11.2018
|900 – 1700
|д.Нечатово
|Замена КТП
|6,8,9.11.2018
|900 – 1700
|д.Видибор
|Кирова, Привокзальная
|Замена вводов
|6.11.2018
|900 – 1600
|г.Столин «Новый поселок»
|Замена траверс на ВЛ-10кВ
|8.11.2018
|900 – 1700
|д.Н.Поселок
|Заводская
|Замена опор ВЛ
|8.11.2018
|900 – 1700
|г.Столин
|Красноармейская 60-76
Солнечная 1-18
Чкалова 47-48
|Замена опор ВЛ
|8.11.2018
|900 – 1700
|д.Маньковичи
|Вишневая, Школьная
Пионерская, Белорусская
|Замена опор ВЛ
|9.11.2018
|900 – 1700
|д.В.Теребежов
|Гагарина, Советская
Пер.Школьный
Пер.Садовый
|Чистка трассы ВЛ
В Столинском РЭС поменялись телефонные номера:
Дежурная 144 или 22-1-02
Абонентский отдел 22-3-43
Энергоинспекция 2-20-61
Начальник РЭС 22-3-47
Гл.инженер РЭС 6-14-33
Зам.начальника РЭС 6-19-75
Одно окно 22-1-25
В течении указанного периода по независящим от Столинского района электросетей возможны изменения в графике плановых отключений.
Приносим свои извинения за предоставленные вам неудобства.