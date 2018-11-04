Детки шалят: то арсенал страйкбольного оружия украдут, то заборы громят

По информации УВД Брестского облисполкома, 4 ноября в 13.40 в РОВД обратился Д., 1991 г.р., неработающий, житель г. Бреста, что 4 ноября с 05.00 до 08.40 из дома К., рабочего ОАО, житель д. Яцковичи. Он рассказал, что при неизвестных обстоятельствах было похищено снаряжение для игры в страйкбол (два страйкбольных пистолета, один страйкбольный автомат, 5 батарей, зарядное устройство и пакет с проводами), общей стоимостью 1 400 рублей.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60342.php

Читать полностью в источнике с фото:





фото - иллюстрация

Следственно оперативной группой установлено, что кражу, отыскав оставленный в условленном месте ключ, совершил К., 2000 г.р., учащийся ГУО "Высоковский ГСПТК", местный житель, который задержан в порядке ст. 108 УПК РБ. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК РБ.

2 ноября в 09.00 в РОВД обратился директор филиала КУМПП ЖКХ "Ляховичское ЖКХ". Мужчина пояснил, что с 20.00 1 ноября до 08.00 2 ноября неизвестный, из хулиганских побуждений, повредил 3 секции железобетонного забора вблизи дома 7 по ул. Ленина, 8 секций - вблизи дома 13 по ул. Ленина и 6 секций - вблизи дома 9 по ул. Чкалова в г. Ляховичи, причинив КУМПП ЖКХ материальный ущерб на сумму 615,58 рублей.

Установлено, что хулиганство совершили: З., 28.02.2003 г.р., жит. д. Большая Лотва, Л., 29.10.2003 г.р., жит. г. Ляховичи, оба ученики ГУО "СШ № 1 г. Ляховичи", С., 11.10.2005 г.р., жит. д. Большая Лотва, и К., 23.08.2005 г.р., жит. г. Ляховичи, обе учащиеся ГУО "СШ № 2 г. Ляховичи".

Не задерживались. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 339 УК РБ.

Источник информации: УВД Брестского облисполкома