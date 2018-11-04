В д.Братылово Брестского района насмерть сбили пешехода, водитель скрылся

04.11.2018 около 20.00 в д.Братылово Брестского района произошло дорожно-транспортное происшествие.



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По предварительной информации: неустановленный водитель управлял неустановленным автомобилем и двигался по ул. Трудовая в д. Братылово Брестского района, в направлении от д. Черни. Напротив д.13 неустановленный водитель совершил наезд на двигавшегося, предположительно в попутном направлении по встречной полосе для движения, 29-летнего жителя д.Б.Косичи.