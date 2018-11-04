|
В городе продолжается благоустройство территории
05.11.2018 10:40 — Разное | Виртуальный Брест
В организациях Ленинского района продолжается месячник по благоустройству.
Активно благоустраивают свою территорию УО «БГПЛ строителей», ОАО «Брестский ликеро-водочный завод «Белалко» и ОАО «Брестхлебопродукт».
Предлагаем небольшой фотоотчет о проводимой работе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В организациях Ленинского района продолжается месячник по благоустройству. Активно благоустраивают свою территорию УО «БГПЛ строителей», ОАО «Брестский...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)