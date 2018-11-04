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Барановичский район: в ДТП травмирован дежурный по ж/д переезду
05.11.2018 10:40 — Разное | Виртуальный Брест
03.11.2018 года в 09:45 часов на автодороге Р5 произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 25-летний житель д.Нагорная, Барановичского района, управляя автомобилем «Пежо 605», двигаясь на 9 км. автодороги Р-5 «Барановичи-Новогрудок-Ивье», по направлению от г. Новогрудок к г. Барановичи, при подъезде к железнодорожному переезду, с закрытым шлагбаумом, выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на дежурного по железнодорожному переезду 55-летнего жителя п.Октябрьский, закрывавшего шлагбаум со стороны г. Барановичи.
В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован в УЗ «Барановичская городская больница».
Был в жилете повышенной видимости. Проводится проверка.
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03.11.2018 года в 09:45 часов на автодороге Р5 произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 25-летний житель д.Нагорная, Барановичского...
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