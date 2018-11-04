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Кобринский район: в ДТП погиб велосипедист
05.11.2018 10:40 — Разное | Виртуальный Брест
04.11.2018 в 18:00 часов в аг.Повитье Кобринского района произошло дорожно-транспортное происшествие.
По предварительной информации: 23-летний местный житель, не имея права управления транспортным средством управлял автомобилем «Ауди А6» и двигался по ул. Советская а/г. Повитье, со стороны д. Рожное Дрогичинского района в направлении а/г. Дивин Кобринского района. Напротив д.70 водитель совершил наезд на двигавшегося по краю проезжей части на велосипеде 21-летнего односельчанина. В результате ДТП велосипедист от полученных травм скончался на месте ДТП. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.317 УК Республики Беларусь. Водитель задержан в порядке ст.108 УПК Республики Беларусь.
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04.11.2018 в 18:00 часов в аг.Повитье Кобринского района произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации: 23-летний местный житель, не имея...
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