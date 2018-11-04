В Городокской библиотеке открылась кафедра православной литературы

Кафедра православной литературы открылась в Городокской центральной районной библиотеке 26 октября.

В этот же день, в 9.00 в храме Святой Живоначальной Троицы был совершен молебен празднованию открытия кафедры.

В кинозале КПЦ «Городок» состоялся концерт участников коллективов самодеятельного творчества учреждений культуры города, учащихся ДШИ г. Городка, хора Свято-Троицкого храма, воспитанников воскресной школы. В выставочном зале КПЦ «Городок» открылась выставка работ мастеров Городокщины «Возрождение».

Кафедра православной литературы обещает стать местом духовных встреч и мероприятий, проведения исследовательской работы. Главное — читатели смогут ознакомиться с литературой духовного содержания, как художник библиотеки Дарья Никифорова (на снимке). Воплощение совместных идей духовенства Витебской епархии и светских учреждений Городокщины будет способствовать воспитанию населения, включая молодежь, в православных традициях.

Светлана ЯКОВЛЕВА.



