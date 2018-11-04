|
На Городокщине леса стали чище
05.11.2018 — Разное | Гарадоцкi веснiк
Городокский район 20 октября присоединился к традиционной республиканской акции «Чистый лес». В ней приняли активное участие около 300 человек.
Подробнее читайте в №81 от 23.10.2018 г. Электронную версию газеты можно приобрести на сайте
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Городокский район 20 октября присоединился к традиционной республиканской акции «Чистый лес». В ней приняли активное участие около 300 человек. Подробнее читайте...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)