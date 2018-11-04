А.Г. Лукашенко о молодежи и белорусском образовании

Президент Беларуси Александр Лукашенко 19 октября совершил рабочую поездку в Гродненскую область, посетил агротуристический комплекс «Гарадзенскi маёнтак «Каробчыцы», спортивный комплекс «Пышки». В областном центре Президент также посетил Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. Он ознакомился с достижениями и перспективами развития университета, научными исследованиями и прикладными разработками студентов, провел встречу с одаренной и талантливой молодежью из числа студентов Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, Гродненского государственного медицинского университета и Гродненского государственного аграрного университета.

Президент считает, что порой бытующее мнение о том, что зарубежное высшее образование лучше белорусского, не оправдано. «Хорошо там, где нас нет. Это не я придумал. Это выстрадано народом, — сказал он. — Это потому, чтобы вас туда затянуть, чтобы вы туда поехали. А там не дешево». Данный тезис подтверждается тем, что в белорусских вузах обучаются сотни и тысячи иностранных граждан. Например, много студентов из Китая. «У них образовательные центры, богатейшая страна, но учатся у нас. И изобразительным искусствам, медицине, и по другим направлениям. Хотя уровень развития у них высочайший», — отметил Президент.

Он обратил внимание, что если по западным рейтингам белорусские вузы могут занимать последние позиции из числа лучших, то, например, по китайским они находятся в начале аналогичных рейтингов. А. Лукашенко считает, такая расстановка позиций в западных рейтингах в том числе направлена на популяризацию их образовательных услуг: «Все это политика. Надо опустить (других. — прим. БЕЛТА), а себя приподнять. Это огромные деньги. Вы даже представить себе не можете, какую цену имеет образование».

В Беларуси готовы и будут перенимать все лучшее, что есть в образовании на Западе, но не слепо копировать. «Революции нам не нужны. Мы уже прошли все эти революции, особенно в образовании», — подчеркнул белорусский лидер. Белорусским вузам необходимо работать над развитием учебно-лабораторной базы, строительством новых общежитий, в том числе для привлечения иностранных студентов и экспорта образовательных услуг.

Белорусская система образования должна готовить специалистов новой формации с хорошо развитыми предпринимательскими навыками. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время общения со студентами гродненских вузов. «Система образования должна поощрять инициативу, готовить специалистов новой формации с хорошо развитыми предпринимательскими навыками. Это требование современного мира. Зачастую мы страдаем именно от того, что не умеем выгодно представить интересы и возможности нашей страны за рубежом», — сказал Александр Лукашенко.

В Беларуси активно используется модель «Университет 3.0», работает по ней и Гродненский госуниверситет им. Я. Купалы. «Результат этой программы — ваша сегодняшняя презентация. Конечно, по тем направлениям, которые были представлены, она впечатляет», — отметил Александр Лукашенко.

Глава государства заметил, что, по словам многих людей, студенческие времена были для них лучшими и самыми счастливыми. Однако у него совсем другие воспоминания. «Для меня это не самые счастливые годы, это тяжелейшие годы. Я не знаю, как у вас, но у меня было так: и тогда, когда я учился, осваивая историю, и тогда, когда мне пришлось заниматься экономикой. Я по складу гуманитарий, а потом меня посадили на скамейку и заставили изучать информатику, высшую математику и прочее, которое в основном мне в жизни не пригодилось», — рассказал Александр Лукашенко.

Поэтому Президент и уделяет много внимания совершенствованию высшего образования: «Я пытаюсь сделать его практико-ориентированным, настаиваю на том, чтобы время пребывания в вузах было сокращено до минимума. Если возможно за четыре года получить образование, надо, значит, за четыре, а не за пять или за шесть. И уже с первого, максимум со второго курса студент должен быть в поле, у станка, с фотокамерой — в зависимости от специальности».

Для того, чтобы чего-то добиться, необходимо приложить усилия, как например, во время учебы в вузе. «Тот будет успешен, кто, срывая ногти и пальцы, карабкается на эту гору, получая образование, обучаясь и получая жизненный опыт, занимается собой. Тот получит больше. Все зависит от человека», — уверен А. Лукашенко.

Можно не иметь высшего образования, но быть прекрасным специалистом в своем деле, к примеру сварщиком, каменщиком. Но даже в этих профессиях есть своя высокая планка, если, к примеру, речь идет о плазменной сварке, создании высокотехнологичного оборудования. «Высшее образование в жизни очень важно, но к тому же надо быть профессионалом, — отметил глава государства. — Без образования многие вещи просто невозможны».

Лукашенко предложил отправлять студентов в армию на летних каникулах. «Скосишь от армии — потом не знаю, на ком ты женишься. Сегодня девчонка хочет, чтобы рядом с нею был мужик, а не просто кто-то там в штанах ходил. И поэтому сейчас я думаю, а как ребят, которые поступили в вуз, подготовить и сделать мужиками. Мы же им отсрочку даем, а потом им после того, как закончат вуз, уже не хочется служить, они ищут разные способы…» — отметил Александр Лукашенко. По мнению Президента, отправлять студентов в армию можно на пару месяцев во время летних каникул. После первого курса они смогут получить начальную военную подготовку, после второго — освоить военную специальность. «Но в зависимости от того, к чему он больше склонен и чем занимается в вузе. Если он радиоэлектроникой занимается, значит, будет С-300 осваивать», — привел пример глава государства. Продолжить армейские сборы можно на последующих курсах. Молодые люди фактически побывают в армии, не отрываясь от учебы. «После окончания вуза, когда он уже понюхает этот порох, он будет хорошим специалистом. Он получает офицерское звание и где-то еще три месяца после вуза служит как офицер, готовит молодежь и так далее», — добавил Александр Лукашенко. Реализовать это в Беларуси, компактной стране, не проблема. Он обратил внимание, что это один из возможных способов решения проблемы, связанной с уклонением от срочной службы. Пока принимать такое решение не планируют, прорабатывают варианты.

Подготовила Светлана ЯКОВЛЕВА.



